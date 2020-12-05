Masterchef Kabak çiçeği dolması tarifi ve malzemeleri

Tv 8’de yayınlanan ve reyting oranları çok üst seviyede çıkan, sevilen yarışma Masterchef’in 114.bölümdeki içeriği meze olarak belirlendi. Yarışmacılar birbirinden farklı yiyecekler hazırladılar. Yapılan yiyeceklerden biri de

kabak çiçeği dolması

ydı. Peki, kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması yapmak için hangi malzemelere ihtiyaç duyuluyor?

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKLİ?

30 adet kabak çiçeği

2 adet orta boy kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağ

1 adet orta boy domates

1.5 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı sıcak su

1 demet dereotunun dörtte biri

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle 2 adet orta boy kuru soğanı küp küp doğrayın.

1 adet domatesi rendenin ince kısmıyla rendeleyin.

Dereotunun yapraklarını ince ince kıyın.

Kabak çiçeklerinin uç kısmında bulunan yeşil kısımları ayıtlayın.

Kabak çiçeklerinin içinde bulunan sarı kısımları dikkatli bir şekilde çıkarın. Yapraklarına zarar vermemeye dikkat gösterin.

Tencerenize zeytinyağını döküp, zeytinyağını ısıtın. Sonrasında küp küp doğradığınız soğanları kavurun, soğanlardan sonra pirinçi ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Domatesinizi ve baharatlarınızı ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Sonrasında dereotuyla harmanlayın.

Hazırlanan dolma harcını azar azar alarak kabak çiçeğinin iç kısımlarına doldurun. Çiçekleri, üst kısımlarından içe doğru katlayıp katlama yeri altta kalacak şekilde tencereye yerleştirin.

Kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirip dolmaların yarısına gelecek kadar ılık su ekleyin. Ağırlık yapması için; bir kapak kapatıp kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede, kontrollü bir şekilde pişmeye bırakın.

Sonrasında afiyetle yeyin.

Masterchef’in bu bölümünde hazırlanan kabak çiçeği dolmasının tarifi bu şekildeydi. Siz de bu tarifle kabak çiçeği dolması yaparak, afiyetle yiyebilirsiniz.