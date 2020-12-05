MasterChef Kabak Borani tarifi ve malzemeleri

MasterChef Kabak Borani Tarifi! Malzemeleri Nedir, Nasıl Yapılır?

Ekranların sevilen yarışması ve seyircilerin ilgiyle takip ettiği yarışma programı MasterChef’te kabak borani yapıldı, tarifi verildi.

Kabak Borani Malzemeleri

3 adet sakız kabak

500 gram kuşbaşı et

2 su bardağı haşlanmış nohut

500 gram süzme yoğurt

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam toz kırmızı biber

6 su bardağı kaynamış su

4 adet kurutulmuş biber

Nasıl Yapılır? Kabak Borani Tarifi

Kabaklar güzelce yıkandıktan sonra kabukları soyulur ve küp küp doğranır. Soğan ve sarımsak da ince ince doğranır.

Etleri, iyice kızdırılmış olan çelik bir tencereye alınır ve suyunu salıp tekrar çekesiye kadar kavrulur. Etler iyice kavrulduktan sonra içine 3 yemek kaşığı kadar yağ eklenir ve önceden doğranmış soğan ve sarımsaklar eklenir. Güzelce karıştırdıktan sonra doğranmış olan kavaklar eklenir. Kabaklar birkaç dakika kavrulduktan sonra, haşlanmış nohutlar eklenir ve 6 su bardağı da eklenerek güzelce karıştırılır.

Su kaynamaya başladıktan sonra, 2 kepçe miktarında suyundan alınır ve süzme yoğurtla karıştırılır. Yemeğin suyu ile karıştırılan süzme yoğurt yavaş yavaş ve yemek sürekli karıştırılarak eklenir.

Tuz da eklendikten sonra, kurutulmuş biberler de içine atılır. Attıktan sonra altı kısılır ve etler yumuşayana dek yaklaşık 40 dakika kadar pişirilir. Yemeğiniz piştikten sonra, ayrı bir tavada 4 kaşık kadar yağ kızdırılır ve içine 1 tutam toz kırmızı biber atılır. Bu yağlı biber karışımı da tencereye ilave edilir ve ocağın altı kapatılır.

Servis tabağına alınır, sıcak sıcak servis edilir. İsteğe göre üzerine toz biber eklenebilir. Servis edilecek hale gelen yemeğinizi tabaklara koyabilirsiniz. Afiyet Olsun!