İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

MasterChef Etli ekmek nasıl yapılır? Etli ekmek tarifi

MasterChef yarışmasında yarışmacılar etli ekmek yaparak dokunulmazlık mücadelesi verdiler. Konya'ya özgü olan etli ekmek pide hamuruna benzer bir hamurun üzerine kıyma harcı koyularak yapılmaktadır.

12 Aralık 2020 Cumartesi 23:27
MasterChef Etli ekmek nasıl yapılır? Etli ekmek tarifi
Takip Et:

MasterChef yarışmasının yeni bölümünde yarışmacılar Konya’nın meşhur lezzetlerinden birisi olan etli ekmek yemeğini yaparak dokunulmazlık mücadelesi verdiler. İzleyiciler etli ekmek yemeğinin nasıl yapıldığını ve tarifini araştırmaya başladı.

MasterChef Etli Ekmek Tarifi

Malzemeler:

Hamur İçin:

Yarım kilo un

Su

Tuz

Yaş maya

İçi İçin:

Üçer domates ve soğan

250 gram kıyma

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kırmızıbiber

Etli Ekmek Tarifi

Yaş mayayı suyun içine ekleyin ve un koyun. Uygun kıvamı alana kadar yoğurun ve yarım saat kadar dinlendirin. Pide hamuruna benzeyen bir hamur elde etmeniz gerekmektedir. Diğer taraftan biber soğan ve domatesi minik parçalara ayırın ve kıymayı ekleyin. Sebzelerin üstüne sıvı yağ ve baharatları ekleyin. Açtığınız hamurların üzerine harçtan koyarak 220 derece fırında pişene kadar tutun.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 23:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasterchefEtliekmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uludağ'da donmuş göl üzerinde çadır kampı yaptılar!
Uludağ'da donmuş göl üzerinde çadır kampı yaptılar!
Hırsızlar internet kablolarını çalarak 6 köyü internetsiz bıraktı
Hırsızlar internet kablolarını çalarak 6 köyü internetsiz bıraktı
Trafiği rahatlatan Manisa Akhisar çevre yolu hizmete açıldı
Trafiği rahatlatan Manisa Akhisar çevre yolu hizmete açıldı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen kaza yaparak hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen kaza yaparak hayatını kaybetti
Kamyonette taşınan köpek, aşağı atlayınca kamyonete asılı kalarak öldü
Kamyonette taşınan köpek, aşağı atlayınca kamyonete asılı kalarak öldü
Berberde iğrenç olay! 15 yaşındaki çocuğu taciz etti
Berberde iğrenç olay! 15 yaşındaki çocuğu taciz etti

Popüler Haberler

WhatsApp masaüstü yeni sürümüne ne gibi yeni özellikler getirildi?
Netflix Winx Saga ne zaman başlayacak? The Winx Saga fragmanı
HGS bakiye e devlet ile sorgulama ve öğrenme 2020
2021 Survivor Yarışmacıları Yarışmadan Para Alıyor Mu?
İbrahim Tatlıses'in toplam kaç çocuğu var? İbo Show'daki Elif Ada'nın annesi kimdir?
İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ hakkında bilgiler
İBB'den 100 Zabıta memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri
Müge Anlı İle Tatlı Sert programındaki Münire Tuncel öldü mü?
Ankaragücü - Konyaspor maçı
Çocukluk dizisi bitti mi, neden final yapıyor?
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Adalet Bakanı memur alımı şartları neler?
Ne Zaman Emlak Bankası Konut Kredisi Kullandırmaya Başlayacak?
10 Bin TL Temel ihtiyaç destek kredi başvuruları sonuçları nerden ve nasıl öğrenilecek?
Doğa Koleji kimindir? Doğa Koleji sahipleri kimdir?
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli'nin hayatı!
Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş yer aldığı dizi ve film yapımları
Bir Annenin Günahı dizisinde İbrahim Komiser karakterini Pamir Pekin canlandırıyor
Gönül Dağı dizisinde Serdar'ın babasını kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
TRT 1 Gönül Dağı dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Bir Annenin Günahı dizisi Kahraman kimdir? Hüseyin Turunç'un hayatı!
Jüt halı nasıl temizlenir? Evde jüt halı temizliği yöntemleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.