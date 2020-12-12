MasterChef Etli ekmek nasıl yapılır? Etli ekmek tarifi

MasterChef yarışmasının yeni bölümünde yarışmacılar Konya’nın meşhur lezzetlerinden birisi olan etli ekmek yemeğini yaparak dokunulmazlık mücadelesi verdiler. İzleyiciler etli ekmek yemeğinin nasıl yapıldığını ve tarifini araştırmaya başladı.

MasterChef Etli Ekmek Tarifi

Malzemeler:

Hamur İçin:

Yarım kilo un

Su

Tuz

Yaş maya

İçi İçin:

Üçer domates ve soğan

250 gram kıyma

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kırmızıbiber

Etli Ekmek Tarifi

Yaş mayayı suyun içine ekleyin ve un koyun. Uygun kıvamı alana kadar yoğurun ve yarım saat kadar dinlendirin. Pide hamuruna benzeyen bir hamur elde etmeniz gerekmektedir. Diğer taraftan biber soğan ve domatesi minik parçalara ayırın ve kıymayı ekleyin. Sebzelerin üstüne sıvı yağ ve baharatları ekleyin. Açtığınız hamurların üzerine harçtan koyarak 220 derece fırında pişene kadar tutun.