Masterchef ciğer şiş tarifi ve malzemeleri

Masterchef ciğer şiş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

TV8’in popüler yemek yarışması Masterchef Türkiye 112. bölümüyle 1 Aralık Salı akşamı yayınlandı. Son bölümde ciğer şiş yapıldı. Ciğer şiş malzemelerinin neler olduğu ve nasıl yapıldığı merak edilmektedir.

CİĞER ŞİŞ MALZEMELERİ NELERDİR?

1 kg kuzu ciğeri

300 gr yağ (kuyruk)

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kimyon

Servisi için:

2 tane orta boyda kuru soğan

1 tatlı kaşığı sumak

MASTERCHEF CİĞER ŞİŞ NASIL YAPILIR?

Bol suyla yıkayıp suyu süzüldükten sonra kağıt havluyla kuruladığımız kuzu ciğerini küçük küçük doğrayın. Tuz ile harman yapın. Kuyruk yağını ciğerlere benzer şekilde kesin. Ciğerleri çöp şişlere takmaya başlayın. 2-3 ciğer parçasının ardından bir tane kuyruk yağı ekleyin. Aynı şekilde tüm şişleri doldurun. Şişleri mangalda ters yüz edip her yeri kızarıncaya kadar pişirin.

Kimyon ekleyip yufka ekmekler eşliğinde tabağınıza alın. Piyazlık doğradıktan sonra sumakla harmanlanan kuru soğanlarla birlikte servis edebilirsiniz.

MAVİ TAKIM ÜYELERİ

Özgül (Kaptan)

Barbaros

Emir

Sefa

KIRMIZI TAKIM ÜYELERİ

Eray (Kaptan)

Serhat

Ebru

MASTERCHEF TÜRKİYE HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR? HANGİ SAATTE?

Masterchef; Pazartesi, Salı, Perşembe ve hafta sonları yani haftanın 5 günü yayınlanıyor. TV8 ‘ de 20.00 ‘ de sevenleriyle buluşuyor.

MASTERCHEF YARIŞMACILAR

EMİR ELİDEMİR

1994 İzmir doğumlu yarışmacı, liseyi Bonova Anadolu Lisesi’nde okumuştur. 2012 senesinde Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde lisans eğitimini bitirmiştir.

Stajlarını Florida ve Amsterdam’ da yapan yarışmacı, stajlarından birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda tamamladı.

İzmir’ de tamamladığı staj sonrası ise Fransa’nın Lyon şehrindeki 1 Michelin yıldızlı restoranında stajını bitirdi.

Daha sonra New York’taki Benno Restoran’da çalıştı. İngilizce konuşabilen yarışmacı, yarışmada mücadele etmeye devam ediyor.

ERAY AKSUNGUR

1997 Bolu doğumlu olan yarışmacı, çocukluktan beri hayalini kurduğu aşçılık için Mengen Aşçılık Lisesi’ne başlamıştır. İki senelik eğitimden sonra Bodrum’da Divan Otel’ de ilk stajını bitiren ve ardından okula devam eden Eray, ertesi sene Maxx Royal Kemer adlı şirkette stajyerliğe başladı. Okulun son yılında, okul başkanı olmuştur. Okul bittikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü’nde 1 sezon şef olarak çalışmış, daha sonra Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 sene daha eğitim görmüştür.

Okulunu bitirip ardından İstanbul’a gelen yarışmacı, Lezzet Akademisi adlı programından teklif almış orada da yarışarak yarışmayı 2. Olarak bitirmiştir.

Daha sonra Bolu’ya dönen yarışmacı Masterchef’ e başvurmuş ve kadroda olmaya hak kazanmıştır.

BARBAROS YOLOĞLU

Üç yarışmacıyla yaptığı düello sırasında yaptığı ‘Asma yaprağında barbun balığı’ ile rakiplerinden sıyrılan Barbaros, programa Bodrum Bitez’ den katılmaktadır. Burada kazanmış olduğu deneyimleri kullanarak avantaj elde etmiştir.

EBRU HAS

Düzceli olan yarışmacı 28 yaşındadır. İlkokul çağında profesyonel voleybol hayatına başlayan yarışmacı, Eczacıbaşı’nda voleybola başlamıştır. Daha sonra FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü’nde oynamıştır.

Lise eğitimini Doğa Koleji’nde tamamlayıp ardından Kadir Has Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Teknolojisini bitiren yarışmacı, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimini bitirmiş ve Moevenpick Hotel’ de staja başlamıştır.

Staj sonrası 1 sene Wyndham Grand Levent Hotel’ de çalışmış, Emirgan’da La Boom isimli restaurantta iş hayatını devam ettirmiştir. Daha sonra Malta’ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi alan yarışmacı, Türkiye’ye dönerek İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev yapmıştır.

Bu görevden sonra bir sene Bursa’ da Asmadan Enoteca Bistro’ da görev yapmış, Ayvalık Mado’ da Executive Chef olarak iş hayatına devam etmiştir.

Ek olarak pilates eğitmenliği de yapan yarışmacı, kadroda olmayı hak eden isimlerdendir.

ÖZGÜL COŞAR

36 yaşında ve gıda mühendisi olan yarışmacı evli ve iki çocuğa sahip. Pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiştir. Yarışmaya İstanbul’dan katılan yarışmacı, yemek tutkusunu çocukları için doğum günü organize ederken keşfetmiş. Hızlı ve mutfakta kordine olduğunu iddia eden yarışmacı avantajlı olduğunu belirtti. Yarışmaya katılması için kızı tarafından yönlendirilmiş.

SEFA OKYAY KILIÇ

24 yaşında olan yarışmacı Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi’nden mezun olmuştur. Londra’ da bir Türk’ün sahip olduğu Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışmaktadır. Yarışmacı, Londra’ dan Masterchef için gelerek bu durum için şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun öneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."

SERHAT DOĞRAMACI

23 yaşında ve aşçı olan yarışmacı, programa İstanbul’ dan katılmaktadır. Yaklaşık olarak 10 senedir bu işi yapan yarışmacı geçen senenin birincisini tanıdığını belirtti. ABD Utah’ ta iş arkadaşı olduklarını ancak onun çalışma şeklini onaylamadığını söyledi. Alican ve Batuhan’ ı desteklediğini söyledi.

Yarışmacı, tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ‘ nu jüriye sundu. Üç jüri üyesinden de geçerli not alarak düellolara kalmayı başardı.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ

Danilo Zanna

Mehmet Yalçınkaya

Somer Sivrioğlu



DANİLO ZANNA

15 Nisan 1982 doğumludur. Aile restoranlarında görev yaparak şeflik kariyerine başlamıştır. İtalya’ da Gastronomi okumuştur. Seyahat amaçlı Türkiye’ ye gelmiş ve aşkı bulunca yerleşme kararı almıştır. Farklı TV programlarında şeflik yapmış, İstanbul Culinary Enstitute’ de İtalyan yemekleri workshopları hazırlamış ve gastronomi öğrencilerine danışmanlık yapmıştır. Yer aldığı bazı projeler: Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi.

“Bir İtalyan, bir Hollandalı… 20 şehir, 20 farklı AB projesi” sloganıyla Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco Van Herpen ile Türkiye'nin birçok farklı ilini gezmiştir.

Tuğçe Demirbilek ile 2012 senesinde yollarını birleştirmiştir. 2013 yılında Zeno Tibet (oğlu) dünyaya geldi. 2019 ‘dan itibaren MasterChef Türkiye’ de jüri üyeliği yapmaktadır.

MEHMET YALÇINKAYA

1974 Bolu doğumludur. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerinde eğitim aldı.

2005 yılında bir Amerika gurme dergisi olan ‘’CULINARY’’ de Trend Chef olarak hayatı ve spesiyalleri yayımlanmıştır. Almanya’ da 4 senede bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünyada üçüncü olmuştur.

Türk mutfağı alanında birçok fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt, sertifikalar kazanmıştır. Farklı lezzetleri buluşturma akımını ( Fusion Mutfak) ülkemizde uygulamaya geçiren ilk şeflerden oldu.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü unvanıyla Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünyada ikinci oldu.

2017-2018 sezonunda MasterChef Türkiye jürisine bulundu. Diğer sezonda da görevine devam etti.

SOMER SİVRİOĞLU

25 Mayısıs 1971 doğumludur. 1995 senesinde akademik kariyer yapmak için Avustralya’ ya gitmiştir. Master yaptığı sırada şeflik kariyerine başlamıştır. Bir dönem restoran zincirlerinde yöneticilik yaparak ardından Sydney’ de menüsünde geniş Türk lezzetleri bulunan bir restoran açmıştır. Türk mutfağını tanıtma amacıyla MasterChef Avustralya’ya misafir jüri unvanıyla katıldı. 2015 senesinde kitap çıkardı. 2001 senesinde Aslı Sivrioğlu ile evlendi. 2 çocuk babası oldu.

Somer Sivrioğlu’nun aldığı ödüller:

2013 Yerel İşletme Ödülü

İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere’ de popüler olan yarışma MasterChef’in Türkiye uyarlamasıdır.

Program 2011 senesinde bir sezon Show TV’ de yayınlanmış, 2018’ de ise Acun Medya yapımcılığında TV8’ de yayımlanmıştır.

Yarışmanın 2011’ de yayımlanan bölümlerinde jüride Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar vardır. Sunucu ise Öykü Serter’ dir.

2018 ‘ de ise jüride Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani, Somer Sivrioğlu vardır.

2019’ da Hazer Amani yerine Danilo Zanna gelmiştir.