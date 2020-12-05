Masterchef Çerkez tavuğu tarifi ve malzemeleri

TV8’in sevilen programlarından MasterChef’in 114. Bölümünde şefler tarafından yarışmacılardan Çerkez Tavuğu yapmaları istenilince izleyiciler Çerkez tavuğunu merak etmeye başladı. Çerkez Tavuğunun nasıl yapıldığını araştıran MasterChef hayranları intenet araştırmalarına hız verdi.

Çerkez Tavuğu malzemeleri nelerdir?

1 adet bütün tavuk

1 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı limon suyu

1/2 tatlı kaşığı tane karabiber

5 su bardağı su

Cevizli harcı için:

300 gram ceviz

3 diş sarımsak

4 dilim bayat ekmek içi

1,5 su bardağ ıtavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı toz kişniş

Üzeri için (arzuya göre):

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

MasterChef Çerkez Tavuğu nasıl yapılır?

Bol suda temizlenen tavuğu derin bir tencerenin içine alarak soğan, limon suyu ve tane karabiber ekledikten sonra üzerini öretecek kadar su ekleyerek haşlayın. Haşlama sırasında suyun üzerinde biriken köpükleri kevgir yardımı ile alın.

Tavuk piştikten sonra bir kapa alarak kemik ve derilerini ayıklayın. Bu işlemden sonra tavuğu uzun ve ince bir şekilde dilimleyin. Bu aşamadan sonra tavuğu macun kıvamına getirmek için robottan geçirebilirsiniz.

Cevizli harcı yapmak için ise sarımsakları ince ince kestikten sonra içine tuz ilave ederek havanda dövün. Ayıklanan cevizleri havanda dövdüğünüz sarımsağın içine katarak dövmeye devam edin. Daha sonrasında ekmekleri parçalar halinde tavuk suyunda ıslatarak cevizli karışımın içine ekleyin. Daha sonrasında tüm karışımı iyice birbirine geçene kadar karıştırın.

İnce ve uzun şekilde kestiğiniz tavukları ve cevizli karışımı bir kaba alın. Bu aşamadan sonra isterseniz, tavada kızdırdığınız yağın içine kırmızı toz biber atarak tavukların üzerinde gezdirebilirsiniz.

Çerkez tavuğu hazır servis için tabaklara alarak süsleme yapabilirsiniz.