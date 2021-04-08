MasterChef Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı neden kavga etti?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı kavga etti. İkili Survivor 2021 ödül oyunu sonunda yarışmacılara yemek yaptı. Cemre Uyanık, toplu fotoğrafta Doğramacı’yı kesince olanlar oldu. Doğramacı, fotoğrafın son halini paylaşarak gönderme yapınca Cemre de sessiz kalmadı.

Cemre Uyanık çok fazla yorum alınca fotoğrafın yorumlarını sınırlandırdı. Bu tavır sonrası Serhat da harekete geçti. Fotoğrafın normal halini paylaşan Doğramacı, ‘Hazmedemeyenleri boş verin’ notunu düştü. Ayrıca fotoğrafa yalnızca Cemre’yi etiketlemedi.

Dominik’te yeni bir paylaşım yapan Uyanık, fotoğrafın altına 'Sahte insanların korumak istedikleri bir imajı vardır. Gerçek insanlar sadece umursamazlar. Umursamaz kaç kişiyiz ki' yazdı.