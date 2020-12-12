MasterChef Batırık yemeği nasıl yapılır? Batırık tarifi

MasterChef yarışmasının bu akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesinde Konya’ya özgü yemekleri yaparak yarıştılar. Bu yemeklerden birisi olan batırık yemeğinin tarifi ise izleyiciler tarafından merak edildi.
MasterChef Batırık Tarifi:
- 1 bardak ince bulgur
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Yarım çay bardağı tahin
- 1 soğan
- 2 domates
- 2 salatalık
- Mayısdanoz
- 2 yeşilbiber
- Nane
- Taze Soğan
- Yarım yağ bardağı zeytinyağı ve limon suyu
- Pul biber
- Kimyon
- 5 bardak soğuk su
- 2 bardak sıcak su
- 2 kaşık nar ekşisi
- Marul
- Tuz
Yapılışı:
Bulgurun üzerine sıcak suyu koyun ve şişmelerini bekleyin. Bulgurlar şiştikten sonra bir tencerede ısıttığını tahini ve kimyonu bulgura ekleyin. Malzemelerde yer alan sebzeleri ince ince keserek kestiğiniz sebzeleri ve salçayı bulgura ilave edin. Son olarak diğer baharatları ve nar ekşisinin koyarak servise hazırlayın.
Son Güncelleme: 12.12.2020 23:50