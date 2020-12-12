MasterChef Batırık yemeği nasıl yapılır? Batırık tarifi

MasterChef yarışmasının bu akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesinde Konya’ya özgü yemekleri yaparak yarıştılar. Bu yemeklerden birisi olan batırık yemeğinin tarifi ise izleyiciler tarafından merak edildi.

MasterChef Batırık Tarifi:

1 bardak ince bulgur

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı tahin

1 soğan

2 domates

2 salatalık

Mayısdanoz

2 yeşilbiber

Nane

Taze Soğan

Yarım yağ bardağı zeytinyağı ve limon suyu

Pul biber

Kimyon

5 bardak soğuk su

2 bardak sıcak su

2 kaşık nar ekşisi

Marul

Tuz

Malzemeler:

Yapılışı:

Bulgurun üzerine sıcak suyu koyun ve şişmelerini bekleyin. Bulgurlar şiştikten sonra bir tencerede ısıttığını tahini ve kimyonu bulgura ekleyin. Malzemelerde yer alan sebzeleri ince ince keserek kestiğiniz sebzeleri ve salçayı bulgura ilave edin. Son olarak diğer baharatları ve nar ekşisinin koyarak servise hazırlayın.