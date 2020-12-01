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Maskem sağlıklı mı? Uygulama ile maske sorgulama

Koronavirüsle mücadele kapsamında en etkili yöntemlerden bir tanesi olan maske kullanımı çoğu vatandaşın tedirginlikleriyle kullanılmaktadır. TÜBİTAK tarafından geliştirilen ÜTS sistemi ile maskelerin ne kadar yasal mı yoksa merdiven altımı olduğunu kontrol edebilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 23:49
Maskem sağlıklı mı? Uygulama ile maske sorgulama
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Kovid-19 salgını nedeniyle maskeler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Türkiye ve birçok ülke / bölge, dünyanın kamusal alanlarında maske kullanımını zorunlu kılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü de sık sık koronavirüsle savaşmanın en etkili yolunun maskeler olduğuna dikkat çekiyor. Ancak taktığımız maskeleri üreten firmanın güvenilirliği de sorgulanmaya başlandı.

Birçok insan satın aldıkları maskelerin etkili olup olmadığından emin değil. Maske sadece ağzımızı örten bir bez parçası değildir, aynı zamanda filtreleyici yapısı nedeniyle damlacıkların virüsü yaymasını engelleyebilir. Bu nedenle maskenin gerçekliği sıklıkla sorgulanmaktadır. Bu sorunun farkında olan TÜBİTAK, taktığınız maskeyi doğrulamak için yeni geliştirdiği uygulamasını hizmete sundu.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile Maskenizi Kontrol Edin

Merdiven altı malzemelerden korunmak, bu zamanlarda maskenin hayat bir öneme sahip olmasıyla daha da kritik bir hal aldı. TÜBİTAK tarafından geliştirilen ÜTS (Ürün Takip Sistemi) cep telefonunuza indirerek maskenin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Bunun için uygulamayı indirdikten sonra satın aldığınız maske kutusundaki QR kodunu okumanız gerekmektedir.

Uygulamayı indirmek isteyenler;

Android TIKLAYINIZ (google.com)

İOS TIKLAYINIZ (apple.com)

 

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 23:49
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Anahtar Kelimeler:
MaskeTÜBİTAKÜTS
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