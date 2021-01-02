Maske uyarısı yüzünden darp edilen doktorun kafasına 8 dikiş atıldı

İzmir'den gelen bir haberde sağlıkçıya şiddet olayı yaşandığı öğrenildi. Özel tıp merkezinin acil servis bölümünde yaşanan olayda, çocuğunu muayeneye getiren bir kadının maskesini doğru takması konusunda uyarıda bulunan doktor, hastanın yakını tarafından darp edildi. Darp edilen doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler'in kafasına 8 dikiş atılırken şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Karabağlar ilçesinde bulunan özel bir tıp merkezinin acil servisinde çocuğunu muayene ettirmek isteyen bir kadın maskesini doğru takmadığı için orada görevli Dr. Hüseyin Nacar Mutlugüleçler tarafından uyarıldı. Kadın muayenenin bitmesi sonrasında yakınıyla birlikte doktor Mutlugüleçler'in karşısına çıktı ve tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında kadının yanında olan yakını taşla doktor Mutlugüleçler'in başına hızlıca vurdu.

Olayın hemen ardından şüpheli bulunduğu yerden kaçarken kanlar içerisinde kalan doktor Mutlugüleçler, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başına 8 dikiş atılan doktor Mutlugüleçler, daha sonra emniyete giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.

Diğer taraftan olay yerinden kaçan saldırgan polis tarafından bulunduğu adreste yakalanırken hakkında yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli sorgusunun yapılması için polis merkezine götürüldü.