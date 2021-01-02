Maske uyarısı yüzünden darp edilen doktorun kafasına 8 dikiş atıldı

İzmir'den gelen bir haberde sağlıkçıya şiddet olayı yaşandığı öğrenildi. Özel tıp merkezinin acil servis bölümünde yaşanan olayda, çocuğunu muayeneye getiren bir kadının maskesini doğru takması konusunda uyarıda bulunan doktor, hastanın yakını tarafından darp edildi. Darp edilen doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler'in kafasına 8 dikiş atılırken şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Olayın hemen ardından şüpheli bulunduğu yerden kaçarken kanlar içerisinde kalan doktor Mutlugüleçler, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başına 8 dikiş atılan doktor Mutlugüleçler, daha sonra emniyete giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.
Diğer taraftan olay yerinden kaçan saldırgan polis tarafından bulunduğu adreste yakalanırken hakkında yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli sorgusunun yapılması için polis merkezine götürüldü.