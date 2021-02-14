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Maske takmama cezası ne kadardır?

Koronavirüsten korunmanın en etkili yollarından biri olarak maske takmak gösterilmektedir. Vatandaşlarımız maske takmama cezasının ne kadar olduğunu, maske takmama cezası ödenmezse ne olacağını merak ediyor.

14 Şubat 2021 Pazar 23:48
Maske takmama cezası ne kadardır?
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Koronavirüsten korunmak adına herkes maske takıyor. Uzmanlar da maskenin öneminden bahsediyor. Öyle ki ülkemizde de maske zorunlu hale geldi. Koronavirüsten korunmanın en etkili yollarından biri olarak maske takmak gösterilmektedir. Vatandaşlarımız maske takmama cezasının ne kadar olduğunu, maske takmama cezası ödenmezse ne olacağını merak ediyor.

Türkiye’de Mart 2020’den beri koronavirüs etkisini göstermektedir. Uzmanlarımız sosyal mesafenin ve maskenin önemli bir zorunluluk olduğunu dile getiriyor. Tüm bu uyarılara karşın birçok insan maske takmamakta ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktadır.

Maske Cezası Ne Kadar?

Maske takmak pandemi döneminde yasal bir zorunluluk haline geldi. Maske kurallarına uymayan vatandaşlarımıza para cezası kesilmektedir. Güvenlik güçlerimiz, maske takmayan vatandaşlarımızın kim olduğuna bakmadan para cezası veriyor. Yapılan yasal düzenlemelerin ardından maske takmayanlara 900 TL ceza veriliyor. Maske takma kuralları, kaymakamlıklar tarafından belirlenmektedir. İçişleri Bakanlığı maske takmama ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“Umumi hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Maske Cezasını Ödemezsem Ne Olacak?

Vatandaşlarımızın en çok merak ettiği soruların başında maske takmama cezasını ödemezsem ne olacak sorusu gelmektedir. Maske takmama cezasını ödemeyen vatandaşlara öncelikle faiz işlemi uygulanmaktadır. Faiz cezasını da ödemeyen kişilere ilerleyen zamanlarda haciz işlemi uygulanır. Bunun yanında TCK 195. Maddeye göre 2 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaktadır.

Maske Takmama Cezası İndirime Girer mi?

Maske takmayan vatandaşlarımıza verilen cezaların en geç 1 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu cezayı 1 ay içerisinde ödemezseniz cezanın üstüne faiz biner. Eğer bunu da ödemezseniz haciz ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Maske takma cezası alan vatandaşlarımız maske takma cezasının taksitli veya indirimli ödenip ödenemeyeceğini merak ediyor. Maske takma cezası alanların 15 gün içerisinde başvurması halinde indirim hakkından yararlanabilirler. İlk 15 gün içerisinde yapılan başvuru neticesinde normalde 900 TL olan ceza, 675 TL olacaktır.

İlk 15 günlük süre içerisinde başvuru imkanı olmayan vatandaşlarımız, 1 ay içerisinde başvuru yapmaları halinde taksitli ödeme imkanından faydalanabilirler. Taksitli ödeme koşullarına bakacak olursak, ödemenin ilk kısmı peşin olarak verilir. Sonraki miktarlar ise 4 eşit parçaya bölünür. Taksitlendirme başvuruları ise vergi daireleri üzerinden halledilmektedir. Maske takmama cezası alan kişilerin cezaya itirazda bulunması gibi bir hakları vardır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:48
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Anahtar Kelimeler:
Maske Takmama CezasıMaske
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