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Maske takmama cezası nasıl ödenir? 2020 Maske cezası taksitlendirilir mi?

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Maske takmama cezası nasıl ödenir? Maske cezası taksitlendirilir mi? haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:35
Maske takmama cezası nasıl ödenir? 2020 Maske cezası taksitlendirilir mi?
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Koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren maske kullanımı virüse karşı en büyük koruculardandır. Devlet normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlardan maske kullanımını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istemişti. Ancak bazı vatandaşların maske kullanmaması üzerine caydırıcı cezalar uygulanmaya başladı. Bu cezalardan biri de 900 TL idari para cezasıdır.

Maske cezası nasıl ödenir?


Maske kullanımı kuralına uymayan kişilere para cezası öder. Bu cezalar Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri ve Belediyelerce verilebilir ve yine bu birimlere ödenir. Bunların yanı sıra interaktif vergi dairesi resmi sitesinden banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor.

Maske cezası taksitlendirilir mi?

Maske kuralına uyulmaması halinde kişilere 900 TL para cezası uygulanır. Bu cezayı taksitli şekilde ödemek için yaptırımı uygulayan kuruma başvuru yapılması gerekir.    



Son Güncelleme: 24.08.2020 12:35
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