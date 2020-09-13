Maske takmama cezası belli oldu

Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 il için maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takma zorunluluğu Covid – 19’un yayılmasını engellemek ve vaka sayılarını kontrol altına almak amacıyla hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile maske takma kuralına uymayan kişilere idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında olan maske takma zorunluluğu ‘Umumi Hıfzıssıha Kanunu’nun’ 282. Maddesine göre belirlendi. Kanuna uymayan kişilere ceza olarak 900 TL uygulanmaktadır.

Maske Takmama Cezası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Maske kuralına uymayan kişiler ceza sorgulamasını e-devlet sistemi üzerinden yapabilmektedir. Sisteme giren kişiler https://www.turkiye.gov.tr/kugm-ceza-sorgulama adresinden ceza sorgulamalarını yapabilir.

Maske Takmama Cezası Nasıl Ödenir?

Maske Cezası Nedeniyle Haciz Gelir Mi?

Maske cezası uygulanan kişiler cezalarını e-Devlet sisteminden öğrenebilmektedir. Bu ekran üzerinden borç ile ilgili detaylara yer verilmektedir. Ceza ödemeleri banka veya kredi kartı üzerinden ödenebilmektedir. Ayrıca vergi dairesi üzerinden de sorgulama yapılarak ödeme yapılabilmektedir. Maske cezasını ilk 15 gün içerisinde ödeyen kişiler indirim uygulanarak ceza miktarı 675 TL’ye düşürülmektedir. Ayrıca kuruma başvuru yaparak ceza borcu 4 taksit yapılabilmektedir.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralına uymayan kişilere 900 TL’lik idari ceza uygulanmaktadır. İdari para cezasını 1 ay içerisinde ödemeyen kişilere faiz uygulanmaktadır. Faiz uygulandıktan sonra borç ödemesi halen yapılmamışsa gayrimenkul veya mallarla haciz getirme hakkı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle maske takmama cezası alan kişilerin cezalarını en kısa sürede ödemesi gerekmektedir.

Maske Cezası İptali Nasıl Yapılır?

Maske takma cezasından 900 TL borçlanan kişiler borçlarını 15 gün içerisinde öderse indirimden yararlanabilmektedir. Ancak vatandaşların cezaya itiraz etme hakları da bulunmaktadır. İdari para cezalarına itirazlar Sulh Ceza Mahkemesi’ne 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Mahkeme tarafından iptal dilekçesi değerlendirmeye alınır ve haklılık var ise ceza iptali gerçekleştirilir.

Bekçiler Maske Cezası Yazabilir Mi?

İçişleri Bakanlığınca getirilen maske takma kuralına uyulmaması halinde sokak bekçilerinin de ceza yazma hakkı bulunmaktadır. Bekçiler tarafından yazılacak cezalar da 900 TL olarak belirlenmiştir.

Maske Takarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Maske takarken sürekli aynı maskeyi takmamaya dikkat edilmelidir. Maskelerin günde en az 4 saatte bir değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca maskelerin burunun altında değil üstünde olması gerekmektedir. Şu anda eczaneler ve marketler de dahil olmak üzere pek çok satış noktasında maskeler 1 TL fiyatla satılmaktadır.