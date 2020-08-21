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Maske kuralına uymayanlara uygulanan para cezası nasıl ödenir?

Koronavirüs salgını sürecinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Maske kuralına uymayan kişilere idari para cezası uygulanıyor. Peki Maske cezası nasıl ödenir? Maske cezası ödeme ekranı ve maske cezası hakkında merak edilenler…

21 Ağustos 2020 Cuma 11:15
Maske kuralına uymayanlara uygulanan para cezası nasıl ödenir?
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Koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren maske kullanımı virüse karşı en büyük koruculardandır. Devlet normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlardan maske kullanımını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istemişti. Ancak bazı vatandaşların maske kullanmaması üzerine caydırıcı cezalar uygulanmaya başladı. Bu cezalardan biri de 900 TL idari para cezasıdır.

Maske cezası nasıl ödenir?


Maske kullanımı kuralına uymayan kişilere para cezası öder. Bu cezalar Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri ve Belediyelerce verilebilir ve yine bu birimlere ödenir. Bunların yanı sıra interaktif vergi dairesi resmi sitesinden banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor.

Maske cezası taksitlendirilir mi?

Maske kuralına uyulmaması halinde kişilere 900 TL para cezası uygulanır. Bu cezayı taksitli şekilde ödemek için yaptırımı uygulayan kuruma başvuru yapılması gerekir.    



Son Güncelleme: 21.08.2020 11:15
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