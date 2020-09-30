Maske konusunda uyarı yapan 10 yaşındaki kız çocuğu darp edildi

Yaşanılan korkunç olay Esenyurt'ta bir sitenin oyun salonunda gerçekleşti.Akşam saatlerinde . Liva Yağmur Köprücü isimli 10 yaşındaki kız çocuğu kendi sitelerine ait çocuk oyun salonunda oyun oynarken içeri giren Libya uyruklu olduğu öğrenilen 3 kadının maske takmadıklarını görünce kadınları uyardı. Uyarılara aldırmayan kadınları cep telefonuyla şikâyet etmek amacıyla kaydederken kadınlar kaydedildiklerinin fark edip küçük kızı kovalayarak yakaladılar. Yakaladıkları 10 yaşındaki kız çocuğunu darp eden kadınlar kızın cep telefonunuzda aldılar. Olayı gören temizlik görevlisi kızı kadınların elinden kurtarırken yaşanan dehşet anları güvenlik kamerası ile an ve an kaydedildi.

Evine götürülen kızı gören anne hemen polise başvurdu. Kamelara yansıyan görüntülerde küçük kızın uyarıları telefona kaydetme anları ile kadınların kızı kovaladıkları anlar kameralara yansıdı. Küçük kızın boynunun sıkılması ve kanına aldığı darbeler tepki toplarken ifadesi alınan zanlılar serbest bırakıldı.Olaya tepki gösteren anne Çiğdem Köprüsü zanlıların cezasız kalmamasını istiyor.

