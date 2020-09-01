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Maske cezasına nereden bakılır? 2020 Maske cezası e devlete ne zaman düşer?

Maske cezasına nereden bakılır? Maske cezası e devlete ne zaman düşer? haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 13:03
Maske cezasına nereden bakılır? 2020 Maske cezası e devlete ne zaman düşer?
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Koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren maske kullanımı virüse karşı en büyük koruculardandır. Devlet normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlardan maske kullanımını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istemişti. Ancak bazı vatandaşların maske kullanmaması üzerine caydırıcı cezalar uygulanmaya başladı. Bu cezalardan biri de 900 TL idari para cezasıdır.

Maske cezası nasıl ödenir?


Maske kullanımı kuralına uymayan kişilere para cezası öder. Bu cezalar Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri ve Belediyelerce verilebilir ve yine bu birimlere ödenir. Bunların yanı sıra interaktif vergi dairesi resmi sitesinden banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor.

Maske cezası taksitlendirilir mi?

Maske kuralına uyulmaması halinde kişilere 900 TL para cezası uygulanır. Bu cezayı taksitli şekilde ödemek için yaptırımı uygulayan kuruma başvuru yapılması gerekir.    



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:03
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