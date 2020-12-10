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Maske cezası yapılandırma kapsamında olacak mı? Maske cezası sorgulama ve ödeme

Covid-19 ile birlikte gelen maske takma zorunluluğu ile maske cezası sorgulama ekranı ve ödeme ekranları aşırı ilgi görüyor. Sağlığımız için maske takmak zorunlu hale geldi. Fakat hala bu karara uymanlar var bunlara da para cezaları yazılıyor. Yazılan maske cezalarında yapılandırma olacak mı? Sorusunun cevabı için haberimize göz atın…

10 Aralık 2020 Perşembe 23:48
Maske cezası yapılandırma kapsamında olacak mı? Maske cezası sorgulama ve ödeme
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İçişleri tarafından valiliklere gönderilen talimatlar doğrultusunda maske takma kuralına uymayan vatandaşlara 900 TL ceza yazılmaktadır. Yazılan cezaların affı olmayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 TL para cezası yazılıyor. Maske cezasına yakalanan vatandaşlar yapılandırmanın yapılıp yapılmadığını, sorgulama ve ödemenin nereden yapılacağını öğrenmek istiyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yapmış olduğu açıklamada, “"Açık alanların tamamında, toplu taşımalarda artık maske istisnası söz konusu değildir." Sözleri yer aldı.

Maske cezasını nasıl sorgular, öğreniriz

Maske cezası sorgulamak ve öğrenmek istiyorsanız E-Devlet şifrenizle giriş yapıp sorgulatabilirsiniz. Ya da interaktif vergi dairesi kullanıcı kaydınız var ise sorgulanabilir. İnteraktif vergi dairesi dışında vergi dairelerinden de sorgulayabilirsiniz maske cezalarını. Yazılan maske cezaları 900 TL’den başlıyor. Adı geçen kanun maddesinde ise;

 “Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Maske cezasında yapılandırma olacak mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Covid-19’la mücadele önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ayrıyeten de maske takmayanlara verilen cezaların, borçları konusunda yapılandırma kanunu kapsamında yer almadığı belirtildi. 



Son Güncelleme: 10.12.2020 23:48
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19MaskeCezaYapılandırmaSüleyman Soylu
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