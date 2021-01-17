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Maske cezası nereden ödenir? 2021 Maske cezasını sorgulayıp nereden görebilirim?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Maske cezası nereden ödenir? Maske cezasını sorgulayıp nereden görebilirim? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 17 Ocak günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Maske cezası nereden ödenir? konusunda yeni bilgileri edinin.

17 Ocak 2021 Pazar 01:32
Maske cezası nereden ödenir? 2021 Maske cezasını sorgulayıp nereden görebilirim?
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Koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren maske kullanımı virüse karşı en büyük koruculardandır. Devlet normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlardan maske kullanımını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istemişti. Ancak bazı vatandaşların maske kullanmaması üzerine caydırıcı cezalar uygulanmaya başladı. Bu cezalardan biri de 900 TL idari para cezasıdır.

Maske cezası nasıl ödenir?

Maske kullanımı kuralına uymayan kişilere para cezası öder. Bu cezalar Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri ve Belediyelerce verilebilir ve yine bu birimlere ödenir. Bunların yanı sıra interaktif vergi dairesi resmi sitesinden banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor.

Maske cezası taksitlendirilir mi?

Maske kuralına uyulmaması halinde kişilere 900 TL para cezası uygulanır. Bu cezayı taksitli şekilde ödemek için yaptırımı uygulayan kuruma başvuru yapılması gerekir.    



Son Güncelleme: 17.01.2021 01:32
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