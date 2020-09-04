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Maske cezası nasıl ödenir? 2020 Maske cezası ödeme ekranı

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Maske cezası nasıl ödenir? Maske cezası ödeme ekranı haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 4 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak Maske cezası nasıl ödenir? Maske cezası ödeme ekranı hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:23
Maske cezası nasıl ödenir? 2020 Maske cezası ödeme ekranı
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Koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren maske kullanımı virüse karşı en büyük koruculardandır. Devlet normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlardan maske kullanımını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istemişti. Ancak bazı vatandaşların maske kullanmaması üzerine caydırıcı cezalar uygulanmaya başladı. Bu cezalardan biri de 900 TL idari para cezasıdır.

Maske cezası nasıl ödenir?


Maske kullanımı kuralına uymayan kişilere para cezası öder. Bu cezalar Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri ve Belediyelerce verilebilir ve yine bu birimlere ödenir. Bunların yanı sıra interaktif vergi dairesi resmi sitesinden banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor.

Maske cezası taksitlendirilir mi?

Maske kuralına uyulmaması halinde kişilere 900 TL para cezası uygulanır. Bu cezayı taksitli şekilde ödemek için yaptırımı uygulayan kuruma başvuru yapılması gerekir.    



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:23
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