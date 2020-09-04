Maske cezası nasıl ödenir? 2020 Maske cezası ödeme ekranı

Koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren maske kullanımı virüse karşı en büyük koruculardandır. Devlet normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlardan maske kullanımını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istemişti. Ancak bazı vatandaşların maske kullanmaması üzerine caydırıcı cezalar uygulanmaya başladı. Bu cezalardan biri de 900 TL idari para cezasıdır.

Maske cezası nasıl ödenir?

Maske cezası taksitlendirilir mi?

Maske kullanımı kuralına uymayan kişilere para cezası öder. Bu cezalar Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri ve Belediyelerce verilebilir ve yine bu birimlere ödenir. Bunların yanı sıra interaktif vergi dairesi resmi sitesinden banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor.

Maske kuralına uyulmaması halinde kişilere 900 TL para cezası uygulanır. Bu cezayı taksitli şekilde ödemek için yaptırımı uygulayan kuruma başvuru yapılması gerekir.