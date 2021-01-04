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Maske cezası e devletten nasıl bakılır? 2021 maske cezası nereye gelir?

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Maske cezası e devletten nasıl bakılır? maske cezası nereye gelir? başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 04.01.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:10
Maske cezası e devletten nasıl bakılır? 2021 maske cezası nereye gelir?
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Koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren maske kullanımı virüse karşı en büyük koruculardandır. Devlet normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlardan maske kullanımını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istemişti. Ancak bazı vatandaşların maske kullanmaması üzerine caydırıcı cezalar uygulanmaya başladı. Bu cezalardan biri de 900 TL idari para cezasıdır.

Maske cezası nasıl ödenir?

Maske kullanımı kuralına uymayan kişilere para cezası öder. Bu cezalar Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri ve Belediyelerce verilebilir ve yine bu birimlere ödenir. Bunların yanı sıra interaktif vergi dairesi resmi sitesinden banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor.

Maske cezası taksitlendirilir mi?

Maske kuralına uyulmaması halinde kişilere 900 TL para cezası uygulanır. Bu cezayı taksitli şekilde ödemek için yaptırımı uygulayan kuruma başvuru yapılması gerekir.    



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:10
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