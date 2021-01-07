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Maske cezası aldığımı nasıl öğrenebilirim? 2021 Maske cezası borç sorgulama

7 Ocak 2021 Perşembe gününün önemli manşetlerinden Maske cezası aldığımı nasıl öğrenebilirim? Maske cezası borç sorgulama haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Maske cezası aldığımı nasıl öğrenebilirim? Maske cezası borç sorgulama haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:31
Maske cezası aldığımı nasıl öğrenebilirim? 2021 Maske cezası borç sorgulama
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Koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren maske kullanımı virüse karşı en büyük koruculardandır. Devlet normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlardan maske kullanımını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istemişti. Ancak bazı vatandaşların maske kullanmaması üzerine caydırıcı cezalar uygulanmaya başladı. Bu cezalardan biri de 900 TL idari para cezasıdır.

Maske cezası nasıl ödenir?

Maske kullanımı kuralına uymayan kişilere para cezası öder. Bu cezalar Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri ve Belediyelerce verilebilir ve yine bu birimlere ödenir. Bunların yanı sıra interaktif vergi dairesi resmi sitesinden banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor.

Maske cezası taksitlendirilir mi?

Maske kuralına uyulmaması halinde kişilere 900 TL para cezası uygulanır. Bu cezayı taksitli şekilde ödemek için yaptırımı uygulayan kuruma başvuru yapılması gerekir.    



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:31
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