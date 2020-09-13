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Maske cezası aldığımı nasıl öğrenebilirim? 2020 Maske cezası borç sorgulama

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Maske cezası aldığımı nasıl öğrenebilirim? Maske cezası borç sorgulama haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 13 Eylül 2020 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Maske cezası aldığımı nasıl öğrenebilirim? hakkında merak edilen güncel bilgileri 13 Eylül 2020 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 18:25
Maske cezası aldığımı nasıl öğrenebilirim? 2020 Maske cezası borç sorgulama
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Koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren maske kullanımı virüse karşı en büyük koruculardandır. Devlet normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlardan maske kullanımını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istemişti. Ancak bazı vatandaşların maske kullanmaması üzerine caydırıcı cezalar uygulanmaya başladı. Bu cezalardan biri de 900 TL idari para cezasıdır.

Maske cezası nasıl ödenir?


Maske kullanımı kuralına uymayan kişilere para cezası öder. Bu cezalar Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri ve Belediyelerce verilebilir ve yine bu birimlere ödenir. Bunların yanı sıra interaktif vergi dairesi resmi sitesinden banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor.

Maske cezası taksitlendirilir mi?

Maske kuralına uyulmaması halinde kişilere 900 TL para cezası uygulanır. Bu cezayı taksitli şekilde ödemek için yaptırımı uygulayan kuruma başvuru yapılması gerekir.    



Son Güncelleme: 13.09.2020 18:25
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