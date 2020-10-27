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Maske cezaları silinecek mi?

Vergi affı düzenlemesinin onaylanmasının ardından birçok alanda devlete olan borçlar yapılandırılacak. Vergi affının onaylanmasıyla birlikte gündeme gelen sorulardan biri de maske cezaları silinecek mi oldu.

27 Ekim 2020 Salı 22:05
Maske cezaları silinecek mi?
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TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından onaylanan vergi affı düzenlenmesinin ardından birçok alanda kamu borcuna af geldi. Söz konusu af düzenlenmesinin ardından maske cezalarının silinip silinmeyeceği gündem oldu.

Maske cezaları dahil mi?


Vergi affı düzenlenmesinin içerisinde sigorta primleri, trafik cezaları, öğretim borçları gibi pek çok alana yer verildi. Vergi affı düzenlemesinin içerisinde pandemi sürecinde zorunlu hale getirilen maske takma cezalarının dahil olmadığı merak konusu olmuştu.

Hıfzısıhha Kanunu kapsamında maske takma kuralına uymayan kişilere verilen cezalar af yasası dahil olmayacak. Vergi affı kapsamında devlete borcu olan kişiler borçlarına uygulanan gecikme faizi ödemeyecek. Borçlular yalnızca yurtiçi üretici endeksi tarafından belirlenen %0,35’lik oran kapsamında faiz öderken borçlarının ana para ödemesini yapacak. Öte yandan borçlarının ilk iki taksitte tamamını ödeyenlere %50 oranında indirim yapılacak.

18 ay vade imkanı

Taksitler 2 ayda 1 şeklinde ödenecek olup toplamda 36 ay vade imkanı sağlanacak. İlk taksit ödemeleri 2021 yılının Ocak ayında başlayacak. Öte yandan vergi affından faydalanmak isteyenler başvurularını yıl sonuna kadar yapmaları istenmektedir.



Son Güncelleme: 27.10.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
MaskeAfVergi
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