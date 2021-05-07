MASAK nedir? Mali Suçları Araştırma Kurulu görevleri nelerdir, neleri araştırıp inceler?

Kripto para ve platformlarla ilgili incelemeler de bulunacak ve düzenleme yapma kararı almasına karar verilerek kurulan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar MASAK’ın görevlerini araştırıyor.

MASAK nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak görevlerini yerine getirmesi beklenen MASAK kripto para piyasasını inceleyen, istihbarat toplayan ve araştırma yapacağı açıklanan birim oldu. İlk olarak 19 Kasım 1996 tarihli ve 4208 sayılı Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun ile kurum haline getirilen MASAK’ın yetkileri 18 Ekim 2006 tarihinde genişletilerek Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Hakkında ki Kanun ile düzenlenmiştir. 10 Temmuz 2018’de alınan kararlar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesi ile son halini almıştır.

MASAK görevleri nelerdir?

MASAK’ın faaliyet alanları;

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarının önlenmesi, şüpheli durumlarda Cumhuriyet Savcılıklarına gerekli ihbarların yapılması,

Bu suçlar hakkında araştırma yapılması, önlemler geliştirilmesi ve toplanan bilgilerin işlenerek gerekli makamlara sunulması,

Alanında bulunan ilgili kurumlar ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması,

Görev alanına dair plan ve stratejilerin geliştirilmesi

MASAK yetkileri nelerdir?

2018 yılında son halini alan MASAK yetkiler olarak şu şekildedir;

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve bunları kaydetmek, istihbarat üretmek, gerekli görüldüğünde üretilen istihbarat ve analiz sonuçları hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek,

Suç gelirlerinin aklanması veya terörizmin finansmanı suçlarının işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek,

Yapılan analiz, araştırma ve inceleme sonucunda aklama ve terörizmin finansmanı suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak,

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından kendisine intikal ettirilen konuları analiz etmek ve incelemek,

Suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin finansmanının önlenmesi amacı ile plan, program, strateji, politika hazırlama ve bunların geliştirilmesi sürecine katkıda bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında ulusal düzeyde gerçekleşen risk değerlendirme çalışmaları da dâhil olmak üzere koordinasyonu sağlamak,

Faaliyet alanına ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak,

Suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin finansmanı ve ekonomik güvenliğe yönelmiş risklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi kapsamında tüm gelişmeleri izlemek, önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak,

Analiz, araştırma ve inceleme sürecinde gerekli hallerde kolluk ve diğer birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak,

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla istihbarat ve kolluk birimleri ile işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında risk kategorileri belirlemek ve gerekli hallerde yükümlüleri bilgilendirmek,

5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapmak veya yapılmasını sağlamak,

Görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütmek, yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak, bu amaçla uluslararası anlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalamak,

Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek,

Bilgi ve ihtisasına ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilmelerini talep etmek,

Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

MASAK kimlik tespiti hangi durumlarda yapılmaktadır?

MASAK yetkileri kapsamında ‘Suç Gelirlerinin Kara Para Aklanmasının ve Terörizm Finansman Desteklerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirler Hakkında ki Yönetmelik’ kapsamına giren tüm yatırım ve hesaplar MASAK tarafından incelenebilmektedir. MASKA bu durumlarda kimlik tespiti yapılmasına karar verebilir.

MASAK kimlik tespiti sırasında vatandaşların kimlik bilgilerini saklayabilmesine rağmen acil durum olmadığı sürece kimlik tespiti noter onaylı vekaletname ile yapılmaktadır. Vatandaşlar herhangi bir sorunda MASAK’a başvurarak kimlik tespiti talep edebilir.