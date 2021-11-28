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Masaj Uygulayıcısı / Masöz maaşları ne kadar ?

Masaj uygulayıcısı masözler, ne kadar kazanıyor? Aylık geliri kaç TL? Kimlere masöz deniyor? Konuyla alakalı tüm detaylar için haberimize göz atabilirsiniz. Keyifli okumalar!

28 Kasım 2021 Pazar 20:18
Masaj Uygulayıcısı / Masöz maaşları ne kadar ?
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Masaj uygulayıcı olarak görev yapan masözlerin aylık kazancı ne kadar? Masözler, kişiye sağlıklı bir biçimde masaj yapma işlemini yürütüyorlar. Peki bu meslekte ne kadar maaş alınıyor, merak ediliyor. İşte bir masöz aylık kazancı ne kadar haberimizde!

Günümüzde aylık ortalama masöz maaşı 3 bin 150 TL olarak belirleniyor. Masözlerin aylık en düşük maaşı 2 bin 826 TL iken en yüksek maaşı ise 4 bin 150 TL olarak belirleniyor. 

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor. 

İnsanı tüm birikmiş ağrılardan kurtaran masaj oldukça etkili olabiliyor. Sessiz ortamı, çeşitli aroma tütsü ve masaj yağlarıyla birlikte kişiye muhteşem bir deneyim ve rahatlama sağlıyor. 


Son Güncelleme: 28.11.2021 20:18
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