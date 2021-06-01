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Masaj salonları açıldı mı? Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları kısıtlaması bitti mi, açıldı mı?

Kabine toplantısının ardından gözler Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Normalleşme adımları beklenirken alınan kararlar merak konusu oldu. Hamamlar, masaj salonları ve yüzme havuzlarının açılıp açılmaması da sıkça sorulmaya başladı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

01 Haziran 2021 Salı 13:34
Masaj salonları açıldı mı? Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları kısıtlaması bitti mi, açıldı mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında ekranlara geçerek normalleşmenin ilk adımlarını açıkladı. 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak yenilikler şöyle; Haziran ayı boyunca sokağa çıkma yasağı 22.00 – 05.00 arasında devam edecek. Hafta sonu yasağı devam ederken cumartesi günü açılarak Pazar günü ise kısıtlama devamlılığını sürdürecek. Haziran ayı boyunca alınan kararlar üzerine vakaların sayısı ve aşılamaların devamlılığı ile Temmuz ayında tekrar toplantı yapılarak kararlarda değişiklikler belirlenecek. Birçok sektörün açılışı gibi diğer faaliyet alanlarında en kısa zaman da açılacağı düşünülüyor.

Restorantlar, kafeler yeme içme yerleri 07.00 – 21.00 saatleri arasında açık olacak. Aynı zamanda paket servise de devam edeblecekler. Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda masaya servis yapılara paket servis devam etmektedir. Kahvehane, çay bahçesi, kafe, halı saha, lunapark gibi işletmeler ise tedbirler doğrultusunda Pazar günü hariç açık olacaktır. Bunların yanı sıra hamamlar, masaj salonları ve yüzme havuzları ise açıldı mı merak konusu oldu. 

İçişleri Bakanı tarafından yayınlanan genelge üzerine açılan iş yerleri belirlendi. 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan sektörler;

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İntenet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

- Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir faaliyet için belirlenen tedbirler doğrultusunda 

- Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde kağıt oyunları, okey, tavla gibi virüsün kolaylıkla yayılabileceği durumlar olmadan açık havada bulunan masalar da 3 kişi, kapalı alanlarda ise aynı masada sadece 2 kişi oturabilir

- Sinema salonlarında % 50 kapasite ile açıldı. Fakat bir koltuk boş bir koltuk dolu şeklinde düzen oluşturuldu.

Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, tavena, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine Temmuz ayında yapılacak abine toplantısı sonucuna göre düzenlemeler yapılacaktır. Haziran ayı boyunca bu faaliyet alanları kapalıdır.


Son Güncelleme: 01.06.2021 13:34
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