Masa başı iş yapmak için hangi bölümü okumak gerekiyor? Masa başı iş ve meslekler hangileridir?

Üniversitede öğrenci olacak gençler en çok iş fırsatı bulunan ve imkanları fazla olan bölümleri tercih etmek istiyolar. Tercih zamanları masa başı iş yapmak için hangi bölümlere gideceklerini merak eden öğrenciler gelecek vaat eden bölümleri araştırmaya başladı. Mezun olduktan sonra masa başı iş yapmak için hangi bölümleri seçeceklerini bilmeyen öğrenciler çok titiz bir şekilde çalışıyolar.
Masa başı iş yapmak için hangi bölüme gitmek gerekir?
- Kreatif Sanatlar bölümü
- İletişim ve Ulaştırma bölümü
- Mimarlık ve yapı bölümü
- MBA Eğitim öğretim bölümü
- Mühendislik bölümü
- Tarım bölümü
- Sosyal Bilimler bölümü
- Mühendislik ve Teknoloji bölümü
- İşletme bölümü
- Matematik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü
- Dil Bilimi bölümü
- Fizik bölümü
- Yardımcı Sağlık bölümü
- Eğitim bölümü
- Biyoloji bölümü
- Hukuk bölümü
- Dil ve Edebiyat bölümü
- Ekonomi – Finans bölümü
- Tıp bölümü
- Tıp yan dalları bölümü
- Veterinerlik bölümü
- Diş hekimliği bölümü
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü
- Gıda Mühendisliği bölümü
- Hemşirelik bölümü
- Aile ve Tüketici Bilimleri
- Antrenörlük Eğitimi
- Antropoloji
- Bankacılık ve Sigortacılık Finans
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
- Bilgi ve Belge Yönetimi
- Bilim Tarihi
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- Çocuk Gelişimi
- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
- Ekonometri
- Ekonomi ve Finans
- El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
- Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
- Enerji Yönetimi
- Felsefe Grubu Öğretmenliği
- Finans ve Bankacılık
- Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
- Girişimcilik
- Grafik Tasarım
- Gümrük İşletme (Yüksekokul)
- Havacılık Yönetimi
- Hukuk
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
- İktisadi ve İdari Bilimler Programları
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İslam Ekonomisi ve Finans
- İşletme
- İşletme – Ekonomi
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Ulaştırma ve Lojistik
- Uluslararası Finans
- Uluslararası Finans ve Bankacılık
- Uluslararası Girişimcilik
- Uluslararası İlişkiler
- Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
- Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
- Uluslararası Lojistik Yönetimi
- Uluslararası Ticaret
- Yerel Yönetimler
- Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
- Yönetim Bilimleri Programı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Kamu Yönetimi
- Klasik Arkeoloji
- Konaklama İşletmeciliği
- Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
- Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
- Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
- Lojistik (Yüksekokul)
- Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
- Lojistik Yönetimi
- Maliye
- Moda Tasarımı
- Moda ve Tekstil Tasarımı
- Muhasebe (Yüksekokul)
- Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)
- Muhasebe ve Denetim
- Muhasebe ve Finans Yönetimi
- Müzecilik
- Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
- Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)
- Pazarlama
- Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
- Psikoloji
- Rekreasyon
- Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)
- Sağlık Yönetimi
- Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
- Sınıf Öğretmenliği
- Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
- Sigortacılık ve Risk Yönetimi
- Sigorta ve Sosyal Güvenlik
- Sosyal Hizmetler
- Sosyoloji
- Spor Yöneticiliği
- Takı Tasarımı
- Tapu Kadastro (Yüksekokul)
- Tarım Ekonomisi
- Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
- Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
- Tekstil Tasarımı
- Tekstil ve Moda Tasarımı
Masa başı iş ve meslekler hangileridir?
Birçok genç daha az stres yaşamak ve beden yorgunluğunu en aza indirmek için masa başı iş aramaktadır. Üniversitede bulunan bazı bölümler ise masa başı iş yapmak isteyen gençler için büyük bir fırsat sunmaktadır. Üniversitedeki masa başı meslekler şunlardır:
- Kamu çalışanları (Kaymakamlar, Hakimler, Valiler, Belediye Başkanları, Bakanlar,)
- Mali müşavirler
- Büro elemanı
- Ofis çalışanı
- Banka memuru
- Veznedar
- Sekreter
- Kasiyer
- Sigorta satış temsilcisi
- Spiker
- Emlakçı
- Satış temsilcisi
- Muhtar
- Tıbbi sekreterler
- Sekreterler
- Müdürler
- Radyocular
- İntenet Gazeteciliği
- Endüstri Mühendisliği
- Sosyal Medya Uzmanı
- Uçak Bakımı
- Dijital Pazarlama Uzmanı
- Yazar ve şairler
- Holding ve şirket çalışanları
- Mimarlar
- Yazılım geliştiricisi
- Ekonomist
- Aktüer
- Bilgisayar mühendisi
- Hakim
- Reklamcı
- İnsan Kaynakları Yöneticisi
- Halkla İlişkiler Uzmanı
- Pazarlama Müdürü
- Yönetici Asistanı
- Veri girişi personeli
- Santral Operatörü
- Muhasebeci
- Müşteri hizmetleri
- Finans müdürü
- Hakim
- İnsan kaynakları yöneticisi
- Satış müdürü
- Analist
- Pazarlama Direktörü
- Hukuk Müşaviri
- Satın alma ve Lojistik Sorumlusu
- Üretim Direktörü
- İhracat – İthalat uzmanı
- Kalite yönetici
- Bilgi işlem müdürü
- Proje uzmanı
- Danışman
- Çizer- İllüstratör
- Dijital medya uzmanı
- Medya uzmanı
- CEO
- Avukatlık,
- Hakimlik,
- Savcılık
- Mühendisler
- Muhasebeciler
- Reklamcı
- Bilimsel Tarım Uzmanı
- Hava Trafik Kontrolörü
- Havayolu Memuru
- Bilgisayar Uygulamaları Yöneticisi
- Astrolog
- Acil tıp teknisyenliği,
- Hemşirelik,
- Fizik tedavi ve rehabilitasyon,
- Teşhis-tanı ve hasta bakım
- Ses Mühendisi
- Bibliyograf
- Biyolog
- Muhasebeci
- Radyo Yayıncısı
- Sermaye Piyasası Memuru
- Katip
- Editör
- Besteci
- Bilgi Teknolojisi Mühendisi
- Bilgi teknolojisi Operatörü
- Bilgisayar Ağı Yöneticisi
- Bilgisayar Programcısı
- Sistem Programcısı
- Uygulama Programcısı
- Müze Memurları
- Veri Aktarım Cihazı Teknisyeni
- Diyetisyen
- Doktor:
- Ekonomist
- İstatistik Uzmanı
- Biyomedikal Mühendisi
- Sigorta Uzmanı
- Odyolog (İşitme Bozukluu Uzmanı)
- Kuyumcu
- Kuaför
- Üniversite Profesörü
- İnsan Kaynakları Uzman
- Etnograf
- Moda Tasarımcısı
- Film veya Video Editörü
- Finansal Analist
- Mali Görevli
- Döviz Büro Memuru
- Grafik Tasarımcısı
- Otel Resepsiyonisti
- Sigorta Memuru
- Çevirmen
- Sigorta Satış Elemanı
- Yatırım Pozisyonları
- Kuyumcu:
- Pazarlama Müdürü
- Makine Mühendisliği Tasarımcısı
- Meteoroloji Uzmanı
- Kamu Hizmeti Çalışanları
- Operasyonel Analist
- Filozof
- Postane Memuru
- Psikiyatrist – Psikolog
- Noter
- Borsa Yatırımcısı
Home Office yapılacak meslekler hangileridir?
Özellikle bulunduğumuz pandemi şartlarında bazı sektörler home office tarzına geçmiştir. genellikle bilgisayar ve intenet üzerinden yapılan meslekler şunlardır:
- Sosyal medya ve web tasarımcı
- Grafikerlik
- Dijital pazarlama uzmanı
- Müşteri temsilcisi
- Editörlük
- İllüstrasyon
- Ders Verme
- Pasta Pişirme
- Fotoğraf Rötuşu
- Serbest Muhasebe
- El Yapımı Ürünler
- Danışmanlık
- Çağrı Merkezi Desteği
- Seslendirme Sanatçılığı
- İstatistik Analistliği
- Gazetecilik
- Fotoğrafçılık
- Reklamcılık
- Danışmanlık
- Satış, pazarlama
- AR-GE, tasarım
- Redaktörlük
Geleceğin en popüler meslekleri nelerdir?
- İntenet pazarlama uzmanları
- Anti terör uzmanları
- Drone pilotluğu
- İş terapistleri Network uzmanları
- Web uzmanları
- Sürdürülebilir iş modeli uzmanları
- Sağlık karantinacıları
- Biyoloji ve gen uzmanları
- İçerik yaratıcılar
- Matematikçiler
- Simülasyoncular
- Holografikerler
- Yaşam koçları
- Tasarım guruları
- Enerji ve kaynak müfettişleri
- Ekomanüpülatif çiftçiler ve balıkçılar
- Hot-Line İşletmeciliği
- Yapay Zeka Pazarlamacılığı
- Robotik Sorunlar Avukatlığı
En çok para kazanılabilen masa başı işler nelerdir?
- Üniversite Profesörü
- Kıdemli Yazılım Mühendisi
- Bilgisayar Donanım Mühendisi
- Kıdemli Veri Bilimcisi
- Petrol Mühendisi
- Eczacı
- Havayolu Kaptanı
- Hava Trafik Kontrolörü
- Pazarlama Müdürü
- Şirket Avukatı
- IT Sistemleri Yöneticisi
- Mühendislik Müdürü
- Diş Doktoru
- Ortodontist
- Cerrah
- Doktor
- Anestezist
Lise mezunu olanlar için masa başı işler nelerdir?
- Çağrı merkezleri
- Fabrikaların üretim bölümü
- Fabrikaların kalite kontrol bölümü (kablo vb takıp çıkartırsın)
- SMMM Büroları
- Satış temsilciliği (sürekli satış odaklı çalışırsın)
- Güvenlikçiler
- Ehliyet varsa paketçilik ve kuryelik
- Güvenlik görevlisi
Son Güncelleme: 13.12.2021 23:29