Masa başı iş yapmak için hangi bölümü okumak gerekiyor? Masa başı iş ve meslekler hangileridir?

Üniversitede öğrenci olacak gençler en çok iş fırsatı bulunan ve imkanları fazla olan bölümleri tercih etmek istiyolar. Tercih zamanları masa başı iş yapmak için hangi bölümlere gideceklerini merak eden öğrenciler gelecek vaat eden bölümleri araştırmaya başladı. Mezun olduktan sonra masa başı iş yapmak için hangi bölümleri seçeceklerini bilmeyen öğrenciler çok titiz bir şekilde çalışıyolar.

Masa başı iş yapmak için hangi bölüme gitmek gerekir?

Kreatif Sanatlar bölümü

İletişim ve Ulaştırma bölümü

Mimarlık ve yapı bölümü

MBA Eğitim öğretim bölümü

Mühendislik bölümü

Tarım bölümü

Sosyal Bilimler bölümü

Mühendislik ve Teknoloji bölümü

İşletme bölümü

Matematik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü

Dil Bilimi bölümü

Fizik bölümü

Yardımcı Sağlık bölümü

Eğitim bölümü

Biyoloji bölümü

Hukuk bölümü

Dil ve Edebiyat bölümü

Ekonomi – Finans bölümü

Tıp bölümü

Tıp yan dalları bölümü

Veterinerlik bölümü

Diş hekimliği bölümü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü

Gıda Mühendisliği bölümü

Hemşirelik bölümü

Aile ve Tüketici Bilimleri

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Bankacılık ve Sigortacılık Finans

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çocuk Gelişimi

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Ekonometri

Ekonomi ve Finans

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Finans ve Bankacılık

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Girişimcilik

Grafik Tasarım

Gümrük İşletme (Yüksekokul)

Havacılık Yönetimi

Hukuk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

İnsan Kaynakları Yönetimi

İslam Ekonomisi ve Finans

İşletme

İşletme – Ekonomi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilimleri Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lojistik (Yüksekokul)

Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)

Lojistik Yönetimi

Maliye

Moda Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı

Muhasebe (Yüksekokul)

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Müzecilik

Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)

Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)

Pazarlama

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

Rekreasyon

Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)

Sağlık Yönetimi

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigorta ve Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Sosyoloji

Spor Yöneticiliği

Takı Tasarımı

Tapu Kadastro (Yüksekokul)

Tarım Ekonomisi

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Masa başı iş ve meslekler hangileridir?

Birçok genç daha az stres yaşamak ve beden yorgunluğunu en aza indirmek için masa başı iş aramaktadır. Üniversitede bulunan bazı bölümler ise masa başı iş yapmak isteyen gençler için büyük bir fırsat sunmaktadır. Üniversitedeki masa başı meslekler şunlardır:

Kamu çalışanları (Kaymakamlar, Hakimler, Valiler, Belediye Başkanları, Bakanlar,)

Mali müşavirler

Büro elemanı

Ofis çalışanı

Banka memuru

Veznedar

Sekreter

Kasiyer

Sigorta satış temsilcisi

Spiker

Emlakçı

Satış temsilcisi

Muhtar

Tıbbi sekreterler

Sekreterler

Müdürler

Radyocular

İntenet Gazeteciliği

Endüstri Mühendisliği

Sosyal Medya Uzmanı

Uçak Bakımı

Dijital Pazarlama Uzmanı

Yazar ve şairler

Holding ve şirket çalışanları

Mimarlar

Yazılım geliştiricisi

Ekonomist

Aktüer

Bilgisayar mühendisi

Hakim

Reklamcı

İnsan Kaynakları Yöneticisi

Halkla İlişkiler Uzmanı

Pazarlama Müdürü

Yönetici Asistanı

Veri girişi personeli

Santral Operatörü

Muhasebeci

Müşteri hizmetleri

Finans müdürü

Hakim

İnsan kaynakları yöneticisi

Satış müdürü

Analist

Pazarlama Direktörü

Hukuk Müşaviri

Satın alma ve Lojistik Sorumlusu

Üretim Direktörü

İhracat – İthalat uzmanı

Kalite yönetici

Bilgi işlem müdürü

Proje uzmanı

Danışman

Çizer- İllüstratör

Dijital medya uzmanı

Medya uzmanı

CEO

Avukatlık,

Hakimlik,

Savcılık

Mühendisler

Muhasebeciler

Reklamcı

Bilimsel Tarım Uzmanı

Hava Trafik Kontrolörü

Havayolu Memuru

Bilgisayar Uygulamaları Yöneticisi

Astrolog

Acil tıp teknisyenliği,

Hemşirelik,

Fizik tedavi ve rehabilitasyon,

Teşhis-tanı ve hasta bakım

Ses Mühendisi

Bibliyograf

Biyolog

Muhasebeci

Radyo Yayıncısı

Sermaye Piyasası Memuru

Katip

Editör

Besteci

Bilgi Teknolojisi Mühendisi

Bilgi teknolojisi Operatörü

Bilgisayar Ağı Yöneticisi

Bilgisayar Programcısı

Sistem Programcısı

Uygulama Programcısı

Müze Memurları

Veri Aktarım Cihazı Teknisyeni

Diyetisyen

Doktor:

Ekonomist

İstatistik Uzmanı

Biyomedikal Mühendisi

Sigorta Uzmanı

Odyolog (İşitme Bozukluu Uzmanı)

Kuyumcu

Kuaför

Üniversite Profesörü

İnsan Kaynakları Uzman

Etnograf

Moda Tasarımcısı

Film veya Video Editörü

Finansal Analist

Mali Görevli

Döviz Büro Memuru

Grafik Tasarımcısı

Otel Resepsiyonisti

Sigorta Memuru

Çevirmen

Sigorta Satış Elemanı

Yatırım Pozisyonları

Kuyumcu:

Pazarlama Müdürü

Makine Mühendisliği Tasarımcısı

Meteoroloji Uzmanı

Kamu Hizmeti Çalışanları

Operasyonel Analist

Filozof

Postane Memuru

Psikiyatrist – Psikolog

Noter

Borsa Yatırımcısı

Home Office yapılacak meslekler hangileridir?

Özellikle bulunduğumuz pandemi şartlarında bazı sektörler home office tarzına geçmiştir. genellikle bilgisayar ve intenet üzerinden yapılan meslekler şunlardır:

Sosyal medya ve web tasarımcı

Grafikerlik

Dijital pazarlama uzmanı

Müşteri temsilcisi

Editörlük

İllüstrasyon

Ders Verme

Pasta Pişirme

Fotoğraf Rötuşu

Serbest Muhasebe

El Yapımı Ürünler

Danışmanlık

Çağrı Merkezi Desteği

Seslendirme Sanatçılığı

İstatistik Analistliği

Gazetecilik

Fotoğrafçılık

Reklamcılık

Danışmanlık

Satış, pazarlama

AR-GE, tasarım

Redaktörlük

Geleceğin en popüler meslekleri nelerdir?

İntenet pazarlama uzmanları

Anti terör uzmanları

Drone pilotluğu

İş terapistleri Network uzmanları

Web uzmanları

Sürdürülebilir iş modeli uzmanları

Sağlık karantinacıları

Biyoloji ve gen uzmanları

İçerik yaratıcılar

Matematikçiler

Simülasyoncular

Holografikerler

Yaşam koçları

Tasarım guruları

Enerji ve kaynak müfettişleri

Ekomanüpülatif çiftçiler ve balıkçılar

Hot-Line İşletmeciliği

Yapay Zeka Pazarlamacılığı

Robotik Sorunlar Avukatlığı

En çok para kazanılabilen masa başı işler nelerdir?

Üniversite Profesörü

Kıdemli Yazılım Mühendisi

Bilgisayar Donanım Mühendisi

Kıdemli Veri Bilimcisi

Petrol Mühendisi

Eczacı

Havayolu Kaptanı

Hava Trafik Kontrolörü

Pazarlama Müdürü

Şirket Avukatı

IT Sistemleri Yöneticisi

Mühendislik Müdürü

Diş Doktoru

Ortodontist

Cerrah

Doktor

Anestezist

Lise mezunu olanlar için masa başı işler nelerdir?