Marteniçka nedir? Kime ait bir gelenektir? Marteniçka nasıl yapılır, ne zaman takılır?

Mart ayının gelmesiyle birlikte baharın geldiğini anlıyoruz. Mart ayının gelmesiyle birlikte Marteniçka geleneği de başlamış oldu. Çok eski bir gelenek olan Marteniçka geleneği, Bulgaristan’da yaşayan insanlar tarafından kullanılıyor. Mart ayında Bulgarlar tarafından kutlanan Marteniçka geleneği, el yapımı, kırmızı ve beyaz yünden oluşan bilekliklerin bileğe takılmasıyla kutlanıyor.
Marteniçka satın alınamayan, sadece hediye edilebilen el yapımı, mütevazı, küçük, tatlı süs bilekliklerdir. Bahar geldiğinde ilk kez çiçek açan ağaçların dallarına bağlanmaktadır ve yeterince dua edildiği takdirde dilekler kabul olur. Günümüze kadar korunan en önemli geleneklerden biri olan Marteniçka geleneği evlere, meyve ağaçlarına ve ev hayvanlarına takılmaktadır.