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Marteniçka nedir? Kime ait bir gelenektir? Marteniçka nasıl yapılır, ne zaman takılır?

Mart ayının gelmesiyle birlikte Marteniçka geleneği başladı. Vatandaşlarımız eski bir gelenek olan Marteniçka nedir, Marteniçka ne zaman takılır, Marteniçka nasıl yapılır sorularının yanıtlarını internet üzerinden arıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 14:46
Marteniçka nedir? Kime ait bir gelenektir? Marteniçka nasıl yapılır, ne zaman takılır?
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Mart ayının gelmesiyle birlikte baharın geldiğini anlıyoruz. Mart ayının gelmesiyle birlikte Marteniçka geleneği de başlamış oldu. Çok eski bir gelenek olan Marteniçka geleneği, Bulgaristan’da yaşayan insanlar tarafından kullanılıyor. Mart ayında Bulgarlar tarafından kutlanan Marteniçka geleneği, el yapımı, kırmızı ve beyaz yünden oluşan bilekliklerin bileğe takılmasıyla kutlanıyor.

1 Mart 2021 pazartesi tarihi ile birlikte Marteniçka geleneği başlıyor. Bu gelenek Mart ayının sonuna kadar kullanılıyor. Bu gelenekle birlikte insanlar bileklerine kırmızı ve beyaz yünden yapılan, bir süs bilekliği takıyorlar. Bulgaristan’a has bir gelenek olan Marteniçka geleneğinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bu bilekliğin sembolü yıl boyunca güç ve sağlık verdiğine inanılır.

Marteniçka satın alınamayan, sadece hediye edilebilen el yapımı, mütevazı, küçük, tatlı süs bilekliklerdir. Bahar geldiğinde ilk kez çiçek açan ağaçların dallarına bağlanmaktadır ve yeterince dua edildiği takdirde dilekler kabul olur. Günümüze kadar korunan en önemli geleneklerden biri olan Marteniçka geleneği evlere, meyve ağaçlarına ve ev hayvanlarına takılmaktadır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 14:46
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Anahtar Kelimeler:
MarteniçkaBileklikBaharBulgaristanGelenek
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