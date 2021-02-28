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Marteniçka geleneği hikayesi nedir? Marteniçka renklerin nelerdir, anlamı nedir? Marteniçka nereden alınır?

Bahar aylarının başlamasıyla birlikte Bulgar geleneğinde büyük yer tutan Marteniçka geleneği hikayesi nedir, marteniçka renkleri nelerdir, anlamı nedir soruları yeniden gündeme geldi. İçeriğimizi inceleyerek Marteniçka geleneği hakkında bilgi sahibi olabilir ve marteniçkanın nereden alındığı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 16:39
Marteniçka geleneği hikayesi nedir? Marteniçka renklerin nelerdir, anlamı nedir? Marteniçka nereden alınır?
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Sıcak havaların içimizi ısıtmasıyla gelen bahar mevsiminde çoğu kişi bazı ritüeller yapıyor. Bu ritüellerden en çok bilinenlerden biri ise Marteniçkalardır. Marteniçka, kırmızı ve beyaz iplerden yapılan süslere verilen isimdir. Genellikle bileklik olarak tasarlanan Marteniçkalar, 1 Mart itibariyle takılıyor ve ay boyunca bilekte kaldığında dileklerin kabul olduğuna inanılıyor.

Marteniçka nedir, nereden alınır?

Marteniçkalar tamamen el yapımıdır ve herhangi bir yerden satın almak mümkün değildir. Bu ipler baharda çiçek açan ilk dilek ağacına bağlanarak dilek tutulur ve bu süre içerisinde dileğin gerçek olacağına inanılır.

Marteniçka renkleri ne anlama gelir?

Tarihteki ilk marteniçkalar yalnızca kırmızı beyaz ipliklerden yapılarak hayvanlara takılırmış. Bazı bölgelerde bu ipliklere altın ya da gümüş para bağlanırmış. Bu ritüel insanları ve hayvanları hastalıklardan korumak amacıyla yapılıyormuş.

Marteniçkalar, halkın güzellik ve estetik duygusunu da yansıtması açısından daha geç dönemlerde de görülmektedir. O zamanlarda kırmızı-beyaz yünden yapılan marteniçkalara püskül, top ve insan gibi değişik şekiller veriliyordu. Marteniçkaların tarihinde en önemli yere sahip olan şekiller ise ‘pijo ve Penda’ ismiyle bilinen kuklalardır. Marteniçkaların yapımında kullanılan beyaz ip uzun bir ömrü, kırmızı ip ise sağlık ve gücü temsil etmektedir.

Marteniçkanın hikayesi nedir?

Marteniçka ya da martenitsa, baharın başlangıcı olan 1 Mart’tan itibaren ayın sonuna kadar takılan beyaz ve kırmızı ipliklerden yapılan bir çeşit süstür. Bahar mevsiminin başlamasıyla geleneksek Baba Marta günleri başlar. Eski dönemlere dayanan bu inanış, Bulgaristan’a özgü bir gelenektir. Baba Marta günlerinde Bulgarlar yakınlarına martenitsa adı verilen sembolleri, yıl boyunca sağlık ve gücün yanında olması dileğiyle hediye ederler. Geleneğe göre marteniçkalar kırlangıç ya da leylek görünceye kadar taşınırlar.

Baba Marta günleri Bulgarlara özgü ve günümüze kadar taşınan önemli geleneklerden biridir. Kırmızı ve beyaz ipliklerden yapılan bu takılar ağaçlara, evlere ve hayvanlara da takılırlar. İnanışa göre bu iplik baharda çiçek açan ilk ağaç dalına bağlanırsa ve yeterince süre beklenirse kişinin dileği mutlaka gerçekleşir.

Marteniçka nasıl yapılır?

Beyaz ve kırmızı iplikleri bileğinizin kalınlığına göre keserek iki ipin ucunu birbirine bağlayın. Düğüm noktası ortada kalacak şekilde bir elinizle kırmızı ipin boşta kalan kısmını tutarak ipi gerdirin. Diğer elinizle de beyaz ipi boştaki ucundan tutarak beyaz ipi saat yönünde çevirmeye başlayın. İpi çevirme kısmı bittikten sonra kırmızı ve beyaz ip birbirine dolanacaktır. Son bölümde ise diğer ucu da düğüm atarak marteniçka bilekliğinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 28.02.2021 16:39
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Anahtar Kelimeler:
MarteniçkaBulgarBaba Marta
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