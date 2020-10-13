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Markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Sivas'ta bir markette yaşanan olayda 54 yaşındaki S.B adlı bir kişi bir markette 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiaları üzerine yakalanarak karakola götürüldü.

13 Ekim 2020 Salı 23:53
Markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
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Sivas'ta bir markette yaşanan olayda 54 yaşındaki S.B adlı bir kişi bir markette 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiaları üzerine yakalanarak karakola götürüldü.


Akşam saatlerinde Sivas’ta bir markette gerçekleşen olayda Sulabaşı Mahallesinde bir caddede bulunan markette dolaşan 54 yaşındaki S.B isimli bir adam 12 yaşlarındaki bir kız çocuğunu markette taciz etti iddiaları çıktı. Yaşanan bu durumu olay sırasında markette alışveriş yapan bir vatandaş fark ederek ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri markette ulunan S.B. adlı kişiyi yakalayarak sorgulanmak üzere karakola götürdü. Polis ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Olayda adı geçen 12 yaşındaki kız çocuğu ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.



Son Güncelleme: 13.10.2020 23:53
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Anahtar Kelimeler:
SivasTaciz Iddiası
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