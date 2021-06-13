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Markette gerçekleşen korkunç cinayet

Konya'da bir markete giren silahlı bir kişi tarafından yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.Olayda market sahibi hayatını kaybetti.

13 Haziran 2021 Pazar 21:49
Markette gerçekleşen korkunç cinayet
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Konya’da gerçekleşen korkunç olayda  Konya Cihanbeyli ilçesinde bulunan Karabağ Mahallesindeki bir markete giren kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleşti. Gerçekleşen saldırıda market sahibi hayatını kaybetti. 

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Konyada2ki olayda edinilen bilgilere göre dünür oldukları iddia edilen şüpheli Orhan Ç., 36 yaşındaki Gökhan Aydoğan’a ait markete gelerek sağa sola ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda 4 kişi yaralanırken market sahibi Gökhan Aydoğdu hayatını kaybetti. Olayın ihbar edilmesiyle olay yerine gelen sağlı ekipleri yaraları hastaneye kaldırırken olayın Orhan Ç. tarafından gerçekleştirildi. 

MAHALLE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

ekipler tarafından zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Düzenlenen operasyon Orhan Ç kıskıvrak yakalandı. Öte yandan Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. 

Öte yandan, cinayet ve yaralama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Son Güncelleme: 13.06.2021 21:49
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Anahtar Kelimeler:
KonyaCinayet
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