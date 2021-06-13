Markette gerçekleşen korkunç cinayet

Konya’da gerçekleşen korkunç olayda Konya Cihanbeyli ilçesinde bulunan Karabağ Mahallesindeki bir markete giren kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleşti. Gerçekleşen saldırıda market sahibi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

MAHALLE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Konyada2ki olayda edinilen bilgilere göre dünür oldukları iddia edilen şüpheli Orhan Ç., 36 yaşındaki Gökhan Aydoğan’a ait markete gelerek sağa sola ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda 4 kişi yaralanırken market sahibi Gökhan Aydoğdu hayatını kaybetti. Olayın ihbar edilmesiyle olay yerine gelen sağlı ekipleri yaraları hastaneye kaldırırken olayın Orhan Ç. tarafından gerçekleştirildi.

ekipler tarafından zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Düzenlenen operasyon Orhan Ç kıskıvrak yakalandı. Öte yandan Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, cinayet ve yaralama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

