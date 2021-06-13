Markette gerçekleşen korkunç cinayet

Konya’da gerçekleşen korkunç olayda Konya Cihanbeyli ilçesinde bulunan Karabağ Mahallesindeki bir markete giren kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleşti. Gerçekleşen saldırıda market sahibi hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
MAHALLE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI
ekipler tarafından zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Düzenlenen operasyon Orhan Ç kıskıvrak yakalandı. Öte yandan Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan, cinayet ve yaralama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Son Güncelleme: 13.06.2021 21:49