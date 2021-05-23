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Markette eski sevgilisinin boğazına bıçak dayadığı kadını polis kurtardı

Yozgat’ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna girerek alışveriş yapan Aysel D. isimli bir kadın markette karşılaştığı eski sevgilisi tarafından önce darp edildi. Boğazına bıçak dayanan kadına görevliler yardım etmezken, kadını olay yerinden geçen polis kurtardı.

23 Mayıs 2021 Pazar 17:36
Markette eski sevgilisinin boğazına bıçak dayadığı kadını polis kurtardı
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Yozgat kent merkezinde bulunan akaryakıt istasyonunda korkunç bir olay yaşandı. 11 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda istasyonun alışveriş bölümüne giren Aysel D. isimli genç kadın eski sevgilisi olduğu öne sürülen Şevket Türksoy ile karşılaştı.

Karatepe Mahallesi'nde meydana olayda alışveriş yapmak için gittiği akaryakıt istasyonunda bulunan Aysel D. burada eski sevgilisi Şevket Türksoy ile karşılaştı ve ikili arasında önce sözlü tartışma başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışan çiftten Şevket Türksoy, tartışma sırasında Aysel D.'ye tekme tokat saldırarak genç kadını darp etti. O sırada kadının boğazına bıçak dayayan Şevket Türksoy'u olay anından oradan geçen polis ekipleri durdurdu. Elindeki bıçak alınarak gözaltına alınan Türksoy, emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Şevket Türksoy önce adliyeye sevk edildiği ve buradan da tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

MARKETTEKİLER KADINA MÜDAHALE ETMEDİLER

Diğer tarafından Aysel D.'nin yaşadığı şiddet olayı marketin güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde Şevket Türksoy'un darp edip yere düşürdüğü Aysel D.'ye tekme tokat dövdüğü ve yanında taşıdığı bıçağı cebinden çıkararak kadının boğazına dayadığı görüldü. Yaklaşık 2 dakika boyunca şiddet gören kadına market görevlileri ve müşterilerin müdahale etmedikleri görülürken görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.


Son Güncelleme: 23.05.2021 17:36
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Anahtar Kelimeler:
YozgatMarketKadınDarpBıçaklı Saldırı
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