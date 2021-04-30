Marketlerin 17 günlük tam kapanmada çalışma saatleri ne? Marketler saat kaçta açılacak, kapanacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar tam zamanlı sokağa çıkma yasağı ile karşı karşıya kaldı. 27 Nisan’dan 17 Mayısıs’a kadar sürecek olan tam kapanmada birçok sektör hizmetlerine ara verdi. Bu sırada vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini araştırdı. Tam kapanmada marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde

Son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan 17 Mayısıs tarihi ile ülke genelinde tam kapanmanın yaşanacağını söyledi. Bu sayede marketlerin çalışma saatlerinde de değişiklik yaşandı.

30 Nisan ve 16 Mayısıs tarihleri arasında haftanın 7 günü boyunca marketler 10.00 – 17.00 arasında hizmet verecek. Fakat zincir marketler Pazar günleri kapalı kalacak. Bakkal, kasap gibi küçük işletmeler ise hizmetlerine devam edebilecek. 10.00 -17.00 saatleri arasında kuruyemişçi, kasap, bakkal, gibi işletmeler hizmetine devam edecek.

Bu anlamda yasak döneminde kişiler en yakın markete gidecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ise hiçbir şekilde dışarı çıkamayacak.