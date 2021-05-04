Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satılmayacak mı?

Sokağa çıkma yasağı kapsamında marketlerde yaşanacak yoğunlukların önlemek üzere düzenlenen genelgede alkol satışlarına ek olarak elektronik eşya, giyim, ev tekstili, oyuncak, kırtasiye, züccaciye vb. ürünlerin satışı da yasakladı. Vatandaşlar 7 Mayıs itibari ile marketlerden sadece temel ihtiyaç malzemeleri, temizlik ürünleri ve hayvan mamaları gibi temel ihtiyaç kapsamında yer olan ürünleri alabilecek. Ancak sigara satışının yasaklandığına dair bilginin yer almadığı genelgede konuya ilişkin açıklamanın İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulacağı iddia ediliyor
Son Güncelleme: 04.05.2021 02:28