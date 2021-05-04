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Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satılmayacak mı?

İçişleri Bakanlığının 81 ilde düzenlenen market tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgede 7 Mayıs Cuma 2021 tarihi itibari ile satışı yasaklana ürünler açıklandı. Genelgenin yayınlaması ile vatandaşalar yasaklanan ürünler arasında sigara satışı var mı? Marketlerde sigara satılabilecek mi? sorularına cevap aramaya başladı.

04 Mayıs 2021 Salı 02:28
Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satılmayacak mı?
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İçişleri Bakanlığı son dakika olarak yayınladığı genelgede market ve süpermarket satışlarına dair yeni düzenlemelerin olduğu genelge yayınladı. Bakanlık 81 ilin valiliklerine yolladığı genelgede 7 Mayıs Cuma 2021 tarihi itibari ile satışı yapılabilecek ürünlerin listesini gönderdi. Market tedbirleri olarak çıkarlan genelgede sigara satışının yasaklanıp yasaklanmadığı merak ediliyor.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında marketlerde yaşanacak yoğunlukların önlemek üzere düzenlenen genelgede alkol satışlarına ek olarak elektronik eşya, giyim, ev tekstili, oyuncak, kırtasiye, züccaciye vb. ürünlerin satışı da yasakladı. Vatandaşlar 7 Mayıs itibari ile marketlerden sadece temel ihtiyaç malzemeleri, temizlik ürünleri ve hayvan mamaları gibi temel ihtiyaç kapsamında yer olan ürünleri alabilecek. Ancak sigara satışının yasaklandığına dair bilginin yer almadığı genelgede konuya ilişkin açıklamanın İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulacağı iddia ediliyor




Son Güncelleme: 04.05.2021 02:28
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıGenelge7 MayısSigara
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