Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satılmayacak mı?

İçişleri Bakanlığı son dakika olarak yayınladığıde market ve süpermarket satışlarına dair yeni düzenlemelerin olduğu genelge yayınladı. Bakanlık 81 ilin valiliklerine yolladığı genelgedeCuma 2021 tarihi itibari ile satışı yapılabilecek ürünlerin listesini gönderdi. Market tedbirleri olarak çıkarlan genelgedesatışının yasaklanıp yasaklanmadığı merak ediliyor.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında marketlerde yaşanacak yoğunlukların önlemek üzere düzenlenen genelgede alkol satışlarına ek olarak elektronik eşya, giyim, ev tekstili, oyuncak, kırtasiye, züccaciye vb. ürünlerin satışı da yasakladı. Vatandaşlar 7 Mayıs itibari ile marketlerden sadece temel ihtiyaç malzemeleri, temizlik ürünleri ve hayvan mamaları gibi temel ihtiyaç kapsamında yer olan ürünleri alabilecek. Ancak sigara satışının yasaklandığına dair bilginin yer almadığı genelgede konuya ilişkin açıklamanın İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulacağı iddia ediliyor