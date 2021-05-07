Marketlerde satışı yasaklanan ürünler neler? Marketlerde neleri satmak yasaklandı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında markette bazı ürünlerin satışı yasaklandı. Kapanma sürecinde marketlerde gıda ürünleri dışında diğer ürünlerin satışı yasak olacak.

Markette satılması yasak olan ürünler nelerdir?

7 Mayıs Cuma günü yürürlüğe giren genelge kapsamında gıda ürünlerinin, hayvanların yemlerinin, temizlik ürünlerinin dışındaki diğer ürünlerinin satılı yasak olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde yaşanan yoğunluğunun önüne geçilmesi amacı ile yapılan uygulama kapsamında tüm marketlerde temel gıda ürünleri, hayvan mamaları, temizlik ürünleri, kozmetik ürünlerinden ise makyaj malzemeleri hariç satılacak.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması boyunca elektronik ürün, kırtasiye, hırdavat, otomobil malzemeleri, ev tekstili, bahçe malzemeleri, oyuncak, giyim ve aksesuar ürünlerinin de satışı yasak olacak. Tüm bunlara ek olarak alkol satışı da mümkün olmayacak.