Marketlerde satışı yasaklanan ürünler neler? Marketlerde neleri satmak yasaklandı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında markette bazı ürünlerin satışı yasaklandı. Kapanma sürecinde marketlerde gıda ürünleri dışında diğer ürünlerin satışı yasak olacak.
Markette satılması yasak olan ürünler nelerdir?
Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması boyunca elektronik ürün, kırtasiye, hırdavat, otomobil malzemeleri, ev tekstili, bahçe malzemeleri, oyuncak, giyim ve aksesuar ürünlerinin de satışı yasak olacak. Tüm bunlara ek olarak alkol satışı da mümkün olmayacak.
Son Güncelleme: 07.05.2021 19:38