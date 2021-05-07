Marketlerde hangi ürünler satılamayacak? Uygulama bugünden itibaren başlıyor

İçişleri Bakanlığı market genelgesi 07 Mayıs Cuma gününden itibaren yürürlüğe girdi. Bu genelgede zincir ve süper marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında yer alan ürünlerin satışı yapılmayacak. Satış izni olan ürünler;
Temel gıda
Temizlik ürünleri
Kozmetik ürünler ( parfüm ve makyaj ürünleri hariç)
Ayrıca sigara satışında herhangi bir yasak bulunmamaktadır.
Bakanlık bazı sorulara da açıklık getirdi. Açıklık getirilen konular şu şekilde;
- Bakkal,market,fırın,kasap,manav,kuruyemişci ve tatlıcılar tam kapanmada 10.00 ve 17.00 saatleri arasında çalışacak.
- Zincir ve süper marketler Pazar günleri kapalı olacak.
- Tam kapanma sürecinde marketlerde oluşacak yoğunluğu önlemek için market genelgesinin yayınlandığı bildirildi.
- Satış yasağı uygulaması 7 Mayıs Cuma gününden itibaren uygulanacak.
- Tüm marketlerde alkollü ürünler, elektronik eşya, oyuncak,kırtasiye,giyim ve aksesuar,ev tekstili,oto aksesuar,bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışı tam kapanma sürecinde yasaklandı.
- Yasaklara ilişkin tedbirler il ve ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurulları kararları ile alınacak. Kontroller eksiksiz bir biçimde yapılacak ve herhangi aksaklığa meydan verilmeyip mağduriyete engel olunacak.
Son Güncelleme: 07.05.2021 18:15