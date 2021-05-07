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Marketlerde hangi ürünler satılamayacak? Uygulama bugünden itibaren başlıyor

İçişleri Bakanlığı market genelgesini 81 ile gönderdi. Genelgede belirlenen ürünler haricinde marketlerde ürün satılamayacak. Marketlerde uygulanacak yasak 7 Mayıs Cuma günü itibariyle başladı. Peki,marketlerde hangi ürünler satılamayacak? Bu haberimizde market genelgesine dair detayları sizler için derledik. İşte marketlerde satışı yasak olan ürünler...

07 Mayıs 2021 Cuma 18:15
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak? Uygulama bugünden itibaren başlıyor
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İçişleri Bakanlığı market genelgesi 07 Mayıs Cuma gününden itibaren yürürlüğe girdi. Bu genelgede zincir ve süper marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında yer alan ürünlerin satışı yapılmayacak. Satış izni olan ürünler;

Temel gıda

Temizlik ürünleri

Hayvan yemi ve mamaları

Kozmetik ürünler ( parfüm ve makyaj ürünleri hariç)

Ayrıca sigara satışında herhangi bir yasak bulunmamaktadır.

Bakanlık bazı sorulara da açıklık getirdi. Açıklık getirilen konular şu şekilde;

  • Bakkal,market,fırın,kasap,manav,kuruyemişci ve tatlıcılar tam kapanmada 10.00 ve 17.00 saatleri arasında çalışacak.
  • Zincir ve süper marketler Pazar günleri kapalı olacak.
  • Tam kapanma sürecinde marketlerde oluşacak yoğunluğu önlemek için market genelgesinin yayınlandığı bildirildi.
  • Satış yasağı uygulaması 7 Mayıs Cuma gününden itibaren uygulanacak.
  • Tüm marketlerde alkollü ürünler, elektronik eşya, oyuncak,kırtasiye,giyim ve aksesuar,ev tekstili,oto aksesuar,bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışı tam kapanma sürecinde yasaklandı.
  • Yasaklara ilişkin tedbirler il ve ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurulları kararları ile alınacak. Kontroller eksiksiz bir biçimde yapılacak ve herhangi aksaklığa meydan verilmeyip mağduriyete engel olunacak.



Son Güncelleme: 07.05.2021 18:15
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