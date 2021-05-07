Marketlerde hangi ürünler satılamayacak? Uygulama bugünden itibaren başlıyor

İçişleri Bakanlığı market genelgesi 07 Mayıs Cuma gününden itibaren yürürlüğe girdi. Bu genelgede zincir ve süper marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında yer alan ürünlerin satışı yapılmayacak. Satış izni olan ürünler;

Temel gıda

Temizlik ürünleri

Hayvan yemi ve mamaları

Kozmetik ürünler ( parfüm ve makyaj ürünleri hariç)

Ayrıca sigara satışında herhangi bir yasak bulunmamaktadır.

Bakanlık bazı sorulara da açıklık getirdi. Açıklık getirilen konular şu şekilde;