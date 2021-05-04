Marketlerde 7 Mayıs itibari ile alkollü ürün satışı ve elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine yeni market tedbirleri hakkındagönderdi. Bakanlık sokağa çıkma yasağı kaplamında market ve süpermarketlerde yaşanan yoğunlukları önlemek amacıyla gerekli kurum ve kuruluşlardan görüş alarak tedbirler aldığını açıkladı. Yasaklanan alkollü içecek alışverişlerine ek olarak yeni yasaklar eklenen genelgede vatandaşlar sadece temel ihtiyaç ürünlerini satın alabilecek.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı son genelge kapsamında 7 Mayıs Cuma 2021 itibari ile marketlerde alkollü içecekler, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim vb. ürün satışları yapılması yasakladı. Vatandaşlar market alışverişlerinde sadece temel gıda, temizlik ürünleri, kozmetik ürünleri ve hayvan mamaları gibi temel ihtiyaç listesinde olan ürünleri satın alabilecekler. 7 Mayıs itibari ile genelge kapsamında zabıta ve kolluk kuvvetleri sıkı denetim uygulayarak alınan tedbirleri tüm market ve süpermarketlerde denetlemeye başlayacak