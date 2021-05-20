Marketler saat kaça kadar hizmet veriyor?

Kademeli normalleşmeye geçtiğimiz bugünlerde marketler hem hafta içinde hem de hafta sonunda hizmet vermeye devam ediyor. Hafta içindeki günlerde marketlerin 09:00 ile 20:00 saatleri aralığında açık olması öngörülüyor. Cumartesi ile Pazar günlerinde ise marketler saat 10:00 ime 17:00 aralığında hizmet verecek. Perakende ile hizmet sektöründe yer alan giyim, tuhafiye, züccaciye ve hırdavat dükkanları ise hafta içinde saat 07:00 ile 20:00 aralığında hizmet verecek.

Marketler kaça kadar hizmet veriyor? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri ne?

Marketlerin; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde saat 09:00 ile 20:00 aralığında açık olması öngörülüyor.

Hafta sonlarında Cumartesi ile Pazar günlerinde marketler saat 10:00 ile 17:00 aralığında hizmet vermeye devam edecek.

Kademeli normalleşme ile ilgili genelge yayınlandı

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs saat 05:00’te son bulan tam kapanmanın ardından başladığımız ve 1 Haziran 2021 tarihine dek devam edecek normalleşme planını açıkladı. Yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi şu şekilde;

– Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek.

– Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

– Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

– Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, zücaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.