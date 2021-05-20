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Marketler saat kaça kadar hizmet veriyor?

Yeni kademeli normalleşme genelgesini, İçişleri tüm valiliklere gönderdi. Ancak, kademeli normalleşme genelgesinde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Peki, marketler saat kaça kadar hizmet veriyor?

20 Mayıs 2021 Perşembe 22:33
Marketler saat kaça kadar hizmet veriyor?
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Kademeli normalleşmeye geçtiğimiz bugünlerde marketler hem hafta içinde hem de hafta sonunda hizmet vermeye devam ediyor. Hafta içindeki günlerde marketlerin 09:00 ile 20:00 saatleri aralığında açık olması öngörülüyor. Cumartesi ile Pazar günlerinde ise marketler saat 10:00 ime 17:00 aralığında hizmet verecek. Perakende ile hizmet sektöründe yer alan giyim, tuhafiye, züccaciye ve hırdavat dükkanları ise hafta içinde saat  07:00 ile 20:00 aralığında hizmet verecek.

Marketler kaça kadar hizmet veriyor? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri ne?

Marketlerin; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde saat 09:00 ile 20:00 aralığında açık olması öngörülüyor.

Hafta sonlarında Cumartesi ile Pazar günlerinde marketler saat 10:00 ile 17:00 aralığında hizmet vermeye devam edecek.

Kademeli normalleşme ile ilgili genelge yayınlandı

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs saat 05:00’te son bulan tam kapanmanın ardından başladığımız ve 1 Haziran 2021 tarihine dek devam edecek normalleşme planını açıkladı. Yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi şu şekilde;

– Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek.

– Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

– Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

– Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, zücaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.


Son Güncelleme: 20.05.2021 22:33
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