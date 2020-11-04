Marketler kaçta açılıp, kaçta kapanacak? Market çalışma saatlerine düzenleme

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları kamuoyuna duyurdu.

İşletmeler 22.00’da kapanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta sayılarının arttığı şu günlerde pazar yeri velerde denetimlerin sıklaştırılacağını ve kış mevsimine girilirken işletmelerin hizmet saatlerinde yeni bir düzenlemenin söz konusu olacağını belirtti.

Bu kapsamda özel sektör ve kamuda esnek mesai saatleri uygulanacak. Bunun yanında kuaför, berber, restoran, lokanta, kafe, pastane, tiyatro, sinema, konser salonu, nikah ve düğün salonu, intenet kafe, halı saha, yüzme ve hamam gibi işletmelerde saat 22.00’den sonra hizmet vermeyecek. Market ve pazar yerlerinin kapanma saatiyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı ancak bulaş riskini arttıran bu yerlerde polis ekipleri denetimleri sıkılaştıracak.