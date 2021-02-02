Marketler kaça kadar açık? Bim, A101, Şok hangi saatlerde açık? Bakanlık duyurdu

Artan koronavirüs vakalarının ardından hafta içi saat 21:00’den sonra ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirildi. Söz konusu yasağın ardından İçişleri Bakanlığıtan muaf olan kurumları belirledi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, manav, kasap gibi yerlerin yasaklar sırasından belirlenen saatlerde açık olacağı duyurdu.

Bakanlık tarafından yayınlanan genelde hafta içi market, bakkal, kasap ve diğer gıda zincirinde hizmet veren yerlerin sabah 10:00 ile akşam 20:00 arasında açık olacağını bildirdi. Öte yandan hafta sonu sokağa çıkma yasağında da söz konusu yerler 10:00 ile 17:00 arasında açık olacak.