İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Marketler kaça kadar açık? Bim, A101, Şok hangi saatlerde açık? Bakanlık duyurdu

Pandemi nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağıyla marketlerin çalışma saatleri de değişti. Vatandaşlar hafta içi marketler kaça kadar açık ve Bim, ŞOK, A101 saat kaçta açılıyor sorularını araştırmaya başladı.

02 Şubat 2021 Salı 23:07
Marketler kaça kadar açık? Bim, A101, Şok hangi saatlerde açık? Bakanlık duyurdu
Takip Et:

Artan koronavirüs vakalarının ardından hafta içi saat 21:00’den sonra ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirildi. Söz konusu yasağın ardından İçişleri Bakanlığı yasaktan muaf olan kurumları belirledi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede market, manav, kasap gibi yerlerin yasaklar sırasından belirlenen saatlerde açık olacağı duyurdu.

Bakanlık tarafından yayınlanan genelde hafta içi market, bakkal, kasap ve diğer gıda zincirinde hizmet veren yerlerin sabah 10:00 ile akşam 20:00 arasında açık olacağını bildirdi. Öte yandan hafta sonu sokağa çıkma yasağında da söz konusu yerler 10:00 ile 17:00 arasında açık olacak.



Son Güncelleme: 02.02.2021 23:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MarketYasakBAKKALBİMA101
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri’de vurduğu kişiyi acil servise bırakıp kaçtı
Kayseri’de vurduğu kişiyi acil servise bırakıp kaçtı
Kütahya'da ucu açık kabloyu prize takan çocuk akıma kapıldı, hayatını kaybetti
Kütahya'da ucu açık kabloyu prize takan çocuk akıma kapıldı, hayatını kaybetti
Araçlarıyla Erciyes Dağı'nda mahsur kalan teyze-yeğen kurtarıldı
Araçlarıyla Erciyes Dağı'nda mahsur kalan teyze-yeğen kurtarıldı
Regaip Kandili ne zaman? 2021 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?
Regaip Kandili ne zaman? 2021 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?
Kayseri'de iki hırsız çaldıkları araç ile yakalandılar
Kayseri'de iki hırsız çaldıkları araç ile yakalandılar
Elazığ'da alacak verecek meselesi kanlı bitti! 1 ölü
Elazığ'da alacak verecek meselesi kanlı bitti! 1 ölü

Popüler Haberler

İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi
Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Süper Lig'de bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta programı
Survivor 2021'in yeni yarışmacıları Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Kredi kartı limit arttırma ve güncelleme için işlemler nelerdir?
Heyet Raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
Sosyal nakdi yardım nasıl sorgulanor? Devlet sosyal yardım sorgulama işlemleri
Google, 3 yıl önce yayınladığı Google Trips uygulamasını kapattı!
Show TV Zemheri dizisi neden final yaptı, bitti?
2020 Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru durumu sorgulama
TİM 47 olayı nedir, nasıl olmuştu? TİM 47 olayı ve TİM 47 şehitleri
e-Devlet kira yardımı başvurusu şartları nelerdir? 2021 yılı 960 TL kira yardımı için şartlar
TÜVTÜRK araç muayene ücreti güncel fiyatları ne kadar? Araç muayene tarihi sorgulaması nasıl yapılır?
AGİ ne zaman artacak? 2021 Şubat için asgari geçim indirimi (agi) tutarları tablosu
Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı
2021 Şubat e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama
Burç tarihleri değişti mi? Astrolojik dengeleri değiştirecek açıklama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.