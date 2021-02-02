Marketler kaça kadar açık? Bim, A101, Şok hangi saatlerde açık? Bakanlık duyurdu

Artan koronavirüs vakalarının ardından hafta içi saat 21:00’den sonra ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirildi. Söz konusu yasağın ardından İçişleri Bakanlığı yasak
tan muaf olan kurumları belirledi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede market
, manav, kasap gibi yerlerin yasaklar sırasından belirlenen saatlerde açık olacağı duyurdu.
Bakanlık tarafından yayınlanan genelde hafta içi market, bakkal, kasap ve diğer gıda zincirinde hizmet veren yerlerin sabah 10:00 ile akşam 20:00 arasında açık olacağını bildirdi. Öte yandan hafta sonu sokağa çıkma yasağında da söz konusu yerler 10:00 ile 17:00 arasında açık olacak.
Son Güncelleme: 02.02.2021 23:18
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