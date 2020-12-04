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Marketler hafta sonu kısıtlamasında açık mı kapalı mı?

COVİD-19 kapsamında getirilen kısıtlamalar sonucunda sokağa çıkma yasakları da genişletilmişti. Sokağa çıkma yasağının tüm hafta sonuna yayılması sonucunda vatandaşlar marketlerin çalışma durumunu merak etmeye başladı. Marketlerin açık olup olmayacağına dair bilgiyi haberimizde yayınladık.

04 Aralık 2020 Cuma 19:04
Marketler hafta sonu kısıtlamasında açık mı kapalı mı?
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Korona vaka sayılarının artmasıyla birlikte Bilim Kurulu yeni tedbirler için toplanmıştı. Toplantı sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamaların neler olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Hükümet tarafından alınan karar sonucunda sokağa çıkma yasağı genişletilmişti. Hal böyle olunca vatandaş market, fırın ve manavların sokağa çıkma yasağı olduğu günler hizmet verip vermeyeceğini merak etti.

Geçtiğimiz pazartesi İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge de yasakların dışında kimleri kapsadığı, marketlerin, manavların, fırınların durumu da ayrıntılı olarak açıklandı. Yasaklar kapsamında halka hizmet veren manav, market ve fırınlar şu şekilde çalışacaklar:

  • Sokağa çıkma yasağının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00-17.00 arasında açık olacaklar. Kısıtlama kapsamında yaş sınırına takılmayan vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak şartıyla ve araç kullanarak en yakın market, bakkal, manav veya kuruyemişçilere gidebilecekler. Aynı saatlerde online satış yapan marketler de satış yapabilecekler.
  • Yasakların olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretimi için fırınlar veya unlu mamuller için ruhsatlı işyerleri ve bu işyerlerinin ekmek satan bayileri açık olacaktır. Yine yasak yaşının dışında olanlar ikametlerine yürüme mesafesinde olan yerlere gideceklerdir.
  • Önceden yapıldığı gibi araçlarla sokaklarda ekmek dağıtımı yapılmayacaktır.


Son Güncelleme: 04.12.2020 19:04
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KORONACovid-19KısıtlamaYasaklarSokağaçıkmayasağı
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