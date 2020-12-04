Marketler hafta sonu kısıtlamasında açık mı kapalı mı?

vaka sayılarının artmasıyla birlikte Bilim Kurulu yeni tedbirler için toplanmıştı. Toplantı sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanların neler olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Hükümet tarafından alınan karar sonucunda sokağa çıkma yasağı genişletilmişti. Hal böyle olunca vatandaş market, fırın ve manavların sokağa çıkma yasağı olduğu günler hizmet verip vermeyeceğini merak etti.

Geçtiğimiz pazartesi İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge de yasakların dışında kimleri kapsadığı, marketlerin, manavların, fırınların durumu da ayrıntılı olarak açıklandı. Yasaklar kapsamında halka hizmet veren manav, market ve fırınlar şu şekilde çalışacaklar: