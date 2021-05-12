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Marketler bayramda hizmet verecek mi? Bayramda marketler açık mı, değil mi?

İçişleri Başkanlığı tarafından yayınlanan genelgede tam kapanma süreci boyunca marketler Pazar günleri dışında belli saatlerde hizmet veriyor. Bu sene Ramazan Bayramı da tam kapanma sürecine denk geldiği için bayramda marketlerin açık olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, marketler bayramda hizmet verecek mi? Bayramda marketler açık mı, değil mi?

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:11
Marketler bayramda hizmet verecek mi? Bayramda marketler açık mı, değil mi?
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Bu sene 13 – 14- 15 Mayıs tarihlerinde kutlanacak Ramazan Bayramında tam kapanma uygulamasının devam etmesinden dolayı vatandaşlar, bayram süresince marketlerin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor.

Bayramda marketler açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesi  3 gün sürecek Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu yüzden tam kapanma süresi boyunca geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı’nda da devam edecek. Bu doğrultuda genelgede belirtildiği gibi marketler bayram süresince de saat 10.00 ile 17.00 saatleri aralığında hizmet verecek. Fakat  marketlerin bayram mesaisi, politikalarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Bazı marketler bayramın ilk 2 gününde çalışanlarına izin verebiliyor.

Genelgede yer alan detaylar

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ayrıntılar belirtildi;

  • Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,
  • Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
  • Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Son Güncelleme: 12.05.2021 22:11
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