Marketler bayramda hizmet verecek mi? Bayramda marketler açık mı, değil mi?

Bu sene 13 – 14- 15 Mayıs tarihlerinde kutlanacak Ramazan Bayramında tam kapanma uygulamasının devam etmesinden dolayı vatandaşlar, bayram süresince marketlerin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor.

Bayramda marketler açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesi 3 gün sürecek Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu yüzden tam kapanma süresi boyunca geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı’nda da devam edecek. Bu doğrultuda genelgede belirtildiği gibi marketler bayram süresince de saat 10.00 ile 17.00 saatleri aralığında hizmet verecek. Fakat marketlerin bayram mesaisi, politikalarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Bazı marketler bayramın ilk 2 gününde çalışanlarına izin verebiliyor.

Genelgede yer alan detaylar

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ayrıntılar belirtildi;