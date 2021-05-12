Marketler bayramda hizmet verecek mi? Bayramda marketler açık mı, değil mi?

Bu sene 13 – 14- 15 Mayıs tarihlerinde kutlanacak Ramazan Bayramında tam kapanma uygulamasının devam etmesinden dolayı vatandaşlar, bayram süresince marketlerin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor.
Bayramda marketler açık olacak mı?
Bazı marketler bayramın ilk 2 gününde çalışanlarına izin verebiliyor.
Genelgede yer alan detaylar
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ayrıntılar belirtildi;
- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,
- Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
- Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Son Güncelleme: 12.05.2021 22:11