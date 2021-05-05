İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?

Marketlerde satılabilecek ürünler hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 İl Valiliğine market tedbirleri genelgesi gönderildi. 7 Mayıs tarihinden geçerli olacak genelgeye göre market yasaklarının hangi ürünleri kapsadığı merak edildi. Marketlerde hangi ürünün satılıp satılamayacağını araştıran vatandaşlar için ise tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 03:42
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Takip Et:

Marketlerde satılabilecek ürünler hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 İl Valiliğine market tedbirleri genelgesi gönderilmiştir. 7 Mayıs tarihinden geçerli olacak genelgeye göre zincir ve süper marketlerde satılabilecek ürünler belirlendi. Alınan kararlara göre marketlerde temel gıda, temizlik ürünleri, hayvan mamaları ve kozmetik ürünleri satılabilecektir. 

Marketlerde hangi ürünler satılacaktır?

Kısıtlamalarda marketlerde oluşabilecek yoğunlukları engellemek için Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde alınan tedbirler şu şekildedir:

 -Marketlerde vatandaşlara zorunlu temel ihtiyacı kapsamındaki diğer ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecektir. 

-7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde sadece temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra hayvan yemi, mamaları ve kozmetik ürünler satılabilecektir. 

-Daha önce getirilmiş olan alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ile aksesuar, ev tekstili, oto aksesuarı, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir. 

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kuralları kararı ivedilikle alınacaktır. 

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecektir. Uygulamada herhangi bir aksaklığa izin verilmeyecek ve mağduriyet yaşanmayacaktır. 

  




Son Güncelleme: 05.05.2021 03:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MarketürünIçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
Günlük burç yorumları; 5 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 5 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Hıdırellez dileği nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağaçı dileği kabul olanlar ne yapmalı?
Hıdırellez dileği nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağaçı dileği kabul olanlar ne yapmalı?
Bim 11 Mayıs Salı aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
Bim 11 Mayıs Salı aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü

Popüler Haberler

SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Rapor parası kaç gün sonra alınır?
Bugün kimin maçı var? TV 4 Mayıs 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı ve muafiyet belgesi çıktı alma ekranı
E-nabız kayıt şifresi nasıl alınır? Enabız yeni şifre nasıl oluşturulur?
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Volkan Konak kimdir, aslen nereli, eşi kim? Volkan Konak'ın bilinmeyenleri
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Türk Telekom nereye, nasıl şikayet edilir? SMS ile şikayet kaydı
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT Spor canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
TV8 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.