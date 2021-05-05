Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?

Marketlerde satılabilecek ürünler hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 İl Valiliğine market tedbirleri genelgesi gönderilmiştir. 7 Mayıs tarihinden geçerli olacak genelgeye göre zincir ve süper marketlerde satılabilecek ürünler belirlendi. Alınan kararlara göre marketlerde temel gıda, temizlik ürünleri, hayvan mamaları ve kozmetik ürünleri satılabilecektir.

Marketlerde hangi ürünler satılacaktır?

Kısıtlamalarda marketlerde oluşabilecek yoğunlukları engellemek için Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde alınan tedbirler şu şekildedir:

-Marketlerde vatandaşlara zorunlu temel ihtiyacı kapsamındaki diğer ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecektir.

-7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde sadece temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra hayvan yemi, mamaları ve kozmetik ürünler satılabilecektir.

-Daha önce getirilmiş olan alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ile aksesuar, ev tekstili, oto aksesuarı, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kuralları kararı ivedilikle alınacaktır.

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecektir. Uygulamada herhangi bir aksaklığa izin verilmeyecek ve mağduriyet yaşanmayacaktır.