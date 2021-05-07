Market ve Bakkallarda prezervatif satışı yasaklandı mı?

Marketlerde, alkollü içeceklerin yasaklanması büyük tepkilere yol açmıştı, hatta "Yasaklı ürünler alınınca korona mı olunuyor?" gibi sorular soruluyordu. Lakin yalnızca alkol yasağı ile kalınmadı, bugünden itibaren alkol yasağı ile birlikte elektronik eşyalar, kırtasiye ürünleri, giyim ve oyuncak gibi ürünlerinde satışı yapılmayacak, yalnızca vatandaşın temel ihtiyaçları reyonlarda yerini alacak…

Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılaması ile sınırlı tutulacak şekilde düzenlenen alışverişler; market, fırın, kasap, kuruyemiş ve tatlıcı gibi yerlerde tam kapanma kapsamında 10.00 ile 17.00 saatlerinde faaliyet halinde olacak. Zincir ve süpermarketler ise öncesinde olduğu gibi Pazar günleri açık olmayacak.

Prezervatif satışları durduruldu mu?

Sosyal medya kullanıcıları, gündeme gelen fotoğrafların ardından ‘Prezervatif satışı yasaklandı mı?’ sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Covid-19’a yönelik tedbirler adına marketler içerisinde; deodorant, kremler, tüy dökücü ürünler ve prezervatif gibi kişinin temizlik ve korunma amacıyla kullanacakları ürünler 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar satılmayacak! Yani bu ürünlerin satışı geçici olarak durdurulacak.

Covid-19 kapsamında alınan bütün ‘Market Tedbirleri’ ve ayrıntıları

Yürürlüğe giren genelgenin amacı;esnasında marketlerde olabilecek yoğunluğun engellenmesidir. Genelge kapsamında ise birçok ürünün satışı yasaklanmış, alınan tedbirlerin ise altı çizilmiştir. Genelgenin onaylanması bakanlıklar, kamu, kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından sonuçlanan tedbirlerin tamamı şöyle;

Marketler içerisinde (market zincirleri ve süpermarketler de içinde) bireylerin zorunlu temel ihtiyaçlarının içerisinde yer alan ürünlerden başka herhangi bir ürünün satışı yapılmayacaktır.

7 Mayıs 2021 Cuma günü ve Cuma gününden sonrasında marketler içerisinde (market zincirleri ve süpermarketler de dahil olmak üzere) temizlik ve temel gıda ürünlerinin yanında yalnızca hayvan yemleri, mamaları ve kozmetik ürünleri(parfüm ve makyaj malzemeleri dışında) satışı sürdürülecek.

Daha öncesinde getirilmiş olan alkollü içeceklerin satışının yapılmamasına ek olarak marketler içerisinde (market zincirleri ve süpermarketler de dahil olmak üzere) elektronik eşyaların, oyuncakların, giyim, aksesuar ve kırtasiye ürünlerinin, otomobil aksesuarlarının, hırdavat, zücaciye ve bahçe malzemeleri gibi ürünlerin de satışı yasaklanacaktır.

Bu esaslar kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddesi esasa alınarak İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları hiç bekletilmeden uygulanacaktır.