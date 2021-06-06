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Market açılış saatleri: Marketler kaça kadar açık? BİM kaçta açılıyor? A101, ŞOK market kaçta açılıyor? 2021 market çalışma saatleri!

Yeni korona virüs kısıtlamalarıyla beraber market çalışma saatlerinde yaşanan değişiklikler oldukça merak edildi. Zincir marketlerden BİM, A101, Şok gibi marketlerin açılış kapanış saati ne oldu? BİM kaçta açılıyor? A101 kaçta açılıyor? Market açılış saatleri nedir? İşte tüm merak edilenler...

06 Haziran 2021 Pazar 11:44
Market açılış saatleri: Marketler kaça kadar açık? BİM kaçta açılıyor? A101, ŞOK market kaçta açılıyor? 2021 market çalışma saatleri!
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Korona virüs kısıtlamalarıyla beraber İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde genelge yayınlandı. Genelgede market çalışma saatlerinde yaşanan değişiklikler oldukça merak edildi. Zincir marketlerden BİM, A101, Şok gibi marketlerin açılış kapanış saati ne oldu? BİM kaçta açılıyor? A101 kaçta açılıyor? Market açılış saatleri nedir? İşte tüm merak edilenler...

İçişleri Bakanlığı'nın pandemi sebebiyle yayınladığı yeni kararların ardından marketlerin açılış saatlerinin ne olduğu merak edildi. Zincir marketlerden BİM, A101, Şok gibi marketlerin açılış kapanış saati ne oldu? BİM kaçta açılıyor? A101 kaçta açılıyor? Market açılış saatleri nedir? İşte tüm merak edilenler..

Bim kaçta açılıyor?

Genelge kapsamında uygulanacak yasaklara göre Pzar günleri bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. zorunlu ihtiyaçların giderilmesi ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM'ler;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri (Pazar günleri hariç) 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

Bim açılış saati

Bim hafta içi saat 09.00-20.00, hafta sonu ise Cumartesi günleri saat 10.00-17.00 arasında çalışıyor.

Şok açılış saati

Şok hafta içi saat 09.00-20.00, hafta sonu ise Cumartesi günleri saat 10.00-17.00 arasında çalışıyor.

A101 açılış saati

Bim hafta içi saat 09.00-20.00, hafta sonu ise Cumartesi günleri saat 10.00-17.00 arasında çalışıyor.

Online alışverişler

Online alışveriş ve marketler için hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında servis gerçekleştirebilecekler.


Son Güncelleme: 06.06.2021 11:44
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ZincirMarketSaatBİMA101şok
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