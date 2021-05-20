Marilyn Manson'a bir taciz davası da asistanından

Marilyn Manson, Ashley Walters'ın Los Angeles’ta açtığı davada cinsel saldırı, darp ve tacizle suçlanıyor.

37 yaşındaki Walters ve 52 yaşındaki Manson, 2010'da MySpace ile iletişim kurduktan sonra bir görüştüler. Mason'ın evine giden Walters, gece geç saatlerde Manson'ın fotoğraf çekimi ısrarına tutuldu. Daha sonra da Mason'ın, gömleğini çıkarmasını istediğini iddia etti.

Walters'ın iddialarından biri de; çekimden sonra Manson’un onu yatağına ittiği, onu öpmeye çalıştığı söylemleri de yer alıyor.

Manson'ın yakınından iddialara doğruluk payı

Walters, muhtemelen olayın saldırı şeklinde sayılmayacağını düşündüğünü söylüyor. Ardından Manson'ın, maaşını ikiye katlayarak kişisel asistanı olarak iş teklifinde bulunduğunu anlatan Walters'ın iddiaları bu kadarla bitmiyor.

Cut’a konuşan Walters, “Onun malıymışım gibi hissettirdi. Bana kendimi bir et parçası gibi hissettirdi” dedi. Manson'ın yakınlarından birinin ifadelerine göre de Manson, Walters'ı erkeklerin kucağına oturması için yönlendiriyordu.

Walters ve eski sevgilisi Evan Rachel Wood’un fotoğraflarını çekerek onlara karşı teminat olarak kullanan Manson'ı istismarla suçlayan kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Ashley Morgan Smithline, Evan Rachel Wood, Esme Bianco bu kişilerden sadece birkaçı.

İlk kez çıkan iddiaların ardından Marilyn Mason Şubat ayında, Instagram hesabından bütün bu suçlamaları reddettiğini belirten ve bir paylaşımda bulundu. Mason açıklamasının ardından, paylaşımı yorumlara da kapattı.