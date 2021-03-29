Mardin’de tır ile motosiklet kazası: 1 ölü

Bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası Mardin Kızıltepe'de akşam saatlerinde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Mardin Kızıltepe karayolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yüklü tır, yola çıkan ve sürücüsünün 26 yaşındaki Faruk Eskici olduğu motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü karayolda savruldu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle kısa süre içinde kaza yerine 112 sağlık personeli sevk edildil. Kaza yerine gelen ekipler ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

TIR sürücüsünün gözaltına aldığı kazada hayatını kaybeden Faruk Eskici’nin evli olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.