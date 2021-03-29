Mardin’de tır ile motosiklet kazası: 1 ölü

Bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası Mardin Kızıltepe'de akşam saatlerinde meydana geldi.
Gelen bilgilere göre Mardin Kızıltepe karayolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yüklü tır, yola çıkan ve sürücüsünün 26 yaşındaki Faruk Eskici olduğu motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü karayolda savruldu.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
TIR sürücüsünün gözaltına aldığı kazada hayatını kaybeden Faruk Eskici’nin evli olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 29.03.2021 00:52