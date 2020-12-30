Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

22 kişinin yaralandığı feci trafik kazası bugün akşam saatlerinde Mardin Kızıltepe'de meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen ve arkasında tarım arazisinden çalışmadan dönen tarım işçilerini taşıyan bir kamyonet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yolda seyir halindeyken kontrolünü kaybetti.

22 İŞÇİ YARALANDI

Kontrolsüz şekilde yolda savrulan kamyonet yoldan çıkara devrildi. Kaza esnasında kamyonetin kasasında bulunan bir çok işçi yola savruldu.Çevredekilerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede aralarında çocuklarında bulunduğu 22 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.

Yaralılar ekipler tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.