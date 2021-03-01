MArdin'de silahlı saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti

İş insanı Oktay Mungan'un ağır yaralanarak hayatını kaybettiği saldırı olayı 10 Şubat tarihinde Mardin Nusaybin'de yaşandı.

Gelen haberlere göre iş adamı olan Oktay Mungan 10 Şubat günü sokakta aralarında husumet olduğu düşünülen iki tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Mungan ağır yaralanmış ve hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devlet hastanesinin yoğun bakım kısmında yaklaşık 20 gün tedavi gören iş adamı Oktay Mungan tüm çabalara rağmen daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yandan silahlı saldırı olay ile ilgili olarak soruşturmayı sürdüren ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı ve bu 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.