Mardin'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere Diyadin Acar, oğlu Eser ve yeğeni Nureddin Acar birlikte tarlaya giderken silahlı bir saldırıya uğradı.
UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI
BABA KURTARILAMADI
Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan yaralılardan Diyadin Acar, doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamadı. Olay bölgesinde
güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan saldırgan ya da saldırganların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattılar.
Son Güncelleme: 02.06.2021 18:24