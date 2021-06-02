Mardin'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere Diyadin Acar, oğlu Eser ve yeğeni Nureddin Acar birlikte tarlaya giderken silahlı bir saldırıya uğradı.

UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI

BABA KURTARILAMADI

Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından, otomobil içerisinden uzun namlulu silah ile ateş edilen Diyadin Acar ile oğlu ve yeğeni yaralandı. Yaşanan olayın ihbar edilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan yaralılardan Diyadin Acar, doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamadı. Olay bölgesinde

güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan saldırgan ya da saldırganların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattılar.

