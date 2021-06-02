İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Mardin'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Mardin'de otomobilden uzun namlulu silahla ateş açılan Diyadin Acar adlı bir kişi hayatını kaybederken oğlu ise yaralandı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 18:24
Mardin'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü
Takip Et:

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere Diyadin Acar, oğlu Eser ve yeğeni Nureddin Acar birlikte tarlaya giderken silahlı bir saldırıya uğradı.

UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI

Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından, otomobil içerisinden uzun namlulu silah ile ateş edilen Diyadin Acar ile oğlu ve yeğeni yaralandı. Yaşanan olayın ihbar edilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BABA KURTARILAMADI

Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan yaralılardan Diyadin Acar, doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamadı. Olay bölgesinde 

güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan saldırgan ya da saldırganların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattılar.


Son Güncelleme: 02.06.2021 18:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MardinSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 3 Haziran 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 3 Haziran 2021 Perşembe burç yorumları
10 yaş altı çocuğu olanlar, gebeler için idari izinler devam ediyor mu? İdari izinler ne zamana kadar devam ediyor?
10 yaş altı çocuğu olanlar, gebeler için idari izinler devam ediyor mu? İdari izinler ne zamana kadar devam ediyor?
Baki Koçak kimdir? Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak kaç yaşında, nereli?
Baki Koçak kimdir? Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak kaç yaşında, nereli?
2021 Jandarma tayinleri ne zaman yapılacak?
2021 Jandarma tayinleri ne zaman yapılacak?
A101, BİM, ŞOK kaça kadar açık, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
A101, BİM, ŞOK kaça kadar açık, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bu yıl kurban ne zaman, kurban bayramı tatili kaç gün?
Bu yıl kurban ne zaman, kurban bayramı tatili kaç gün?

Popüler Haberler

2 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV dizi, film ve programları
Günlük burç yorumları; 3 Haziran 2021 Perşembe burç yorumları
Kanal D'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Kanal D 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
ATV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Haziran 2021 Çarşamba ATV dizi, film ve programları
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı
2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışında ne var?
Kanal 7 Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ne? Eda Akalın oynadığı diziler
2021 Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Teşkilat dizisi Hakkı Dayı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tuncer Salman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hamilelik belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Hamilelik belirtileri ne zaman çıkar?
Acemi Anneler dizisindeki Murat karakteri kimdir?
3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
2 Temmuz'a kadar okula gitme zorunluğu var mı? Temmuza kadar okula isteyen mi gidecek?
Diş estetiği güncel fiyat listesi 2021
Haziran 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.