Mardin'de ölümlü kaza! Otomobil askeri araca çarptı!

Mardin'e bağlı Kızıltepe-Derik karayolunda dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 SR 2853 plakalı bir otomobil seyir halinde ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde ilerleyen askeri araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin içinde olan 1 kişi hayatını kaybederken aynı araç içindeki 2 kişi de yaralandı. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde olan ekipler, yaptıkları ilk müdahaleler sonrası yaralıları ambulanslara alarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.